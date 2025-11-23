Minden kétséget eloszlatott Rubio: nem Putyin kívánságlistáját, hanem Trump béketervét kapta kézhez Zelenszkij

Megkapta a végső ultimátumot Zelenszkij: néhány napja maradt hátra az ukrán elnöknek
Trump szerint szinte biztos, hogy olyan területekről is le kell mondania Ukrajnának, amit nem szerzett még meg Putyin.
Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.
Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek orosz javaslatként állították be azt.
Rubio az X-en azt írta, hogy a terv „erős keretet biztosít a folyamatban lévő tárgyalásokhoz”.
Megjegyezte, hogy a tervet az Egyesült Államok készítette, „az orosz fél észrevételei„ és „Ukrajna korábbi és folyamatos észrevételei” alapján.
Szombaton korábban Mike Rounds republikánus szenátor egy, a kanadai Halifaxban tartott biztonsági fórumon azt mondta: az Egyesült Államok csak a javaslat címzettje volt, amelyet egy amerikai közvetítőnek adtak át. „Ez nem a mi ajánlásunk, nem a mi béketervünk” – mondta, hivatkozva egy, az amerikai külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésre.
Angus King szenátor hozzátette, hogy a 28 pontos terv „lényegében az oroszok kívánságlistája”, amely „iránymutatást ad az Ukrajna és Oroszország közötti kérdések szűkítésére”.
Donald Trump amerikai elnök kezdetben sürgette Ukrajnát, hogy csütörtökig fogadja el a javaslatot, de később jelezte, hogy ez nem feltétlenül a végleges ajánlat. Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.
