Minden kétséget eloszlatott Rubio: nem Putyin kívánságlistáját, hanem Trump béketervét kapta kézhez Zelenszkij

Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek orosz javaslatként állították be azt.

Rubio az X-en azt írta, hogy a terv „erős keretet biztosít a folyamatban lévő tárgyalásokhoz”.

Megjegyezte, hogy a tervet az Egyesült Államok készítette, „az orosz fél észrevételei„ és „Ukrajna korábbi és folyamatos észrevételei” alapján.