háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Marco Rubio Egyesült Államok

Minden kétséget eloszlatott Rubio: nem Putyin kívánságlistáját, hanem Trump béketervét kapta kézhez Zelenszkij

2025. november 23. 13:26

Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.

2025. november 23. 13:26
null

Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek orosz javaslatként állították be azt.

Rubio az X-en azt írta, hogy a terv „erős keretet biztosít a folyamatban lévő tárgyalásokhoz”.

Megjegyezte, hogy a tervet az Egyesült Államok készítette, „az orosz fél észrevételei„ és „Ukrajna korábbi és folyamatos észrevételei” alapján.

Az előzmények

Szombaton korábban Mike Rounds republikánus szenátor egy, a kanadai Halifaxban tartott biztonsági fórumon azt mondta: az Egyesült Államok csak a javaslat címzettje volt, amelyet egy amerikai közvetítőnek adtak át. „Ez nem a mi ajánlásunk, nem a mi béketervünk” – mondta, hivatkozva egy, az amerikai külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésre.

Angus King szenátor hozzátette, hogy a 28 pontos terv „lényegében az oroszok kívánságlistája”, amely „iránymutatást ad az Ukrajna és Oroszország közötti kérdések szűkítésére”.

Donald Trump amerikai elnök kezdetben sürgette Ukrajnát, hogy csütörtökig fogadja el a javaslatot, de később jelezte, hogy ez nem feltétlenül a végleges ajánlat. Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

