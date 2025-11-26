Ft
medián hann endre Tisza Fidesz

Miért a tiszások a legszórakoztatóbb szekta az országban

2025. november 26. 15:29

Egysejtű ostorosmoszatok viselkedését vizsgálni a mikroszkóp alatt lehet még talán annyira megnyugtató és szórakoztató tevékenység, mint a tiszás tálibok reakcióit a mindennapokban.

2025. november 26. 15:29
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Miért a tiszások a legszórakoztatóbb szekta az országban?

Ma kijött a Medián nevű magáncég »felmérése« arról, hogy elkezdett javulni a Fidesz népszerűsége és csökkenni a Tisza-Fidesz különbség. 

Én magam az ún. »közvéleménykutatásokat« régóta a politikai szórakoztatóipar részeinek tekintem (erről írtam is többször korábban), tehát nem én vagyok az érdekes itt, engem ezek a számok annyira hatnak meg, mint az aktuális lottószámok. Semennyire.

Viszont mit látok? A Medián-»kutatásról« beszámoló ellenzéki hírportálok cikkeit a tiszások elkezdik tömegével röhögőfejezni, kommentekben a céget és Hann Endrét kutyázni, nyilván őt is megvette a Fidesz, »jól fizet a Tóni«.

Teszik ezt ugyanazok a tiszások, akik eddig égre-földre esküdöztek, hogy a Medián a legpontosabb cég, őket kell egyedül komolyan venni, és hatalmas arccal oktattak ki mindenkit, aki esetleg próbált figyelmeztetni, hogy a Medián is egy gátlástalan for-profit magáncég, amelyik ciklus közben szarrá keresi magát a megrendelői igényekre szabott kamukutatásaival, csak annyival rafkósabbak a többinél, hogy a választások előtt pár hónappal mindig elkezdik a realitásokhoz igazítani a bemondott számokat, hogy ne bőgjenek le, és ebből a hamis hitelességből élnek évtizedek óta.

De az egységsugarú tiszás ezt képtelen átlátni, megérteni, sok éves gyakorlatban mintázatokat felfedezni. Neki csak barát van és ellenség, és akitől nem az elvárt tiszás sikerpropagandát kapja, azt nála rögtön megvette a Tóni.

Egysejtű ostorosmoszatok viselkedését vizsgálni a mikroszkóp alatt lehet még talán annyira megnyugtató és szórakoztató tevékenység, mint a tiszás tálibok reakcióit a mindennapokban.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***


 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

