Én magam az ún. »közvéleménykutatásokat« régóta a politikai szórakoztatóipar részeinek tekintem (erről írtam is többször korábban), tehát nem én vagyok az érdekes itt, engem ezek a számok annyira hatnak meg, mint az aktuális lottószámok. Semennyire.

Viszont mit látok? A Medián-»kutatásról« beszámoló ellenzéki hírportálok cikkeit a tiszások elkezdik tömegével röhögőfejezni, kommentekben a céget és Hann Endrét kutyázni, nyilván őt is megvette a Fidesz, »jól fizet a Tóni«.