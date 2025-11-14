Ft
Európa Brüsszel Euronews energiaárak Magyarország szankciók Donald Trump Orbán Viktor

Már az Euronews is arról ír, hogy Magyarországon a legalacsonyabbak az áram- és gázárak az Európa Unióban

2025. november 14. 15:16

Ez így is marad, amíg Orbán Viktor és Donald Trump is hivatalban van.

2025. november 14. 15:16
null

Miközben Európa-szerte meredeken emelkednek az energiaárak Brüsszel szankcióinak köszönhetően, az Euronews friss összesítésében arról számolt be, hogy Orbán Viktor sikeres washingtoni tárgyalásának köszönhetően az Európai Unión belül Magyarországon a legolcsóbb az áram és a földgáz a lakosság számára.

A 2025-ös Eurostat-statisztikák szerint a háztartási villamos energia és földgáz díja Magyarországon jóval az uniós átlag alatt maradt, miközben Nyugat-Európa több országában már tartósan többszörösére drágult az otthonok energiaköltsége.

A kormány ezt nem pusztán piaci folyamatokkal magyarázza, hanem hosszú távú energetikai stratégiájával és azokkal a külpolitikai döntésekkel, amelyek – a kabinet értelmezése szerint – stabilizálták Magyarország ellátását. Kiemelendő a Donald Trumpal kötött  energetikai együttműködés, amely különösen kedvezően alakult Magyarország száméra, lehetővé téve rezsicsökkentés fenntartását akkor is, amikor Európa nagy része már energiaválságba sodródott.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

