Miközben Európa-szerte meredeken emelkednek az energiaárak Brüsszel szankcióinak köszönhetően, az Euronews friss összesítésében arról számolt be, hogy Orbán Viktor sikeres washingtoni tárgyalásának köszönhetően az Európai Unión belül Magyarországon a legolcsóbb az áram és a földgáz a lakosság számára.

A 2025-ös Eurostat-statisztikák szerint a háztartási villamos energia és földgáz díja Magyarországon jóval az uniós átlag alatt maradt, miközben Nyugat-Európa több országában már tartósan többszörösére drágult az otthonok energiaköltsége.

A kormány ezt nem pusztán piaci folyamatokkal magyarázza, hanem hosszú távú energetikai stratégiájával és azokkal a külpolitikai döntésekkel, amelyek – a kabinet értelmezése szerint – stabilizálták Magyarország ellátását. Kiemelendő a Donald Trumpal kötött energetikai együttműködés, amely különösen kedvezően alakult Magyarország száméra, lehetővé téve rezsicsökkentés fenntartását akkor is, amikor Európa nagy része már energiaválságba sodródott.