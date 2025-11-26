Ami a legjobban fájhat: a családi adókedvezmények megnyirbálását tervezheti a Tisza

Maga a kiszivárgott tervezet is megemlíti, hogy

mivel a kedvezmény járulékkedvezményként is érvényesíthető, így alacsonyabb jövedelműek számára is hozzáférhető.

A dokumentum megemlíti, hogy mivel a kedvezményt egyre szélesebb körök is igénybe vehették, így a családi adókedvezmény költségvetési hatása – az elmaradt adóbevételek – folyamatosan nőtt, 2020-ra már 400 milliárd forint fölé emelkedett.

Brutális lépések

Emiatt nyúlna hozzá az ellenzék az intézményhez, amely az egyik legnépszerűbb és legközvetlenebb támogatási formája a családoknak. A dokumentum szerint a családi járulékkedvezményt kivezetnék és bár maga a kedvezmény megmaradna az szja-rendszerében, de a jogosultsák a jövedelemhatárokhoz kötődne és folyamatosan szűkülne.