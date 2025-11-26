Ft
11. 26.
szerda
rendszer család kedvezmény forint tervezet

Ami a legjobban fájhat: a családi adókedvezmények megnyirbálását tervezheti a Tisza

2025. november 26. 15:36

Kedden szivárgott ki az Indexen a Tisza Párt több mint hatszáz oldalas tervezete, amely fenekestül felforgatná a magyar gazdaságot, gyakorlatilag egy súlyos megszorításokkal teli programról van szó. Az elvonások pedig a családi adókedvezményt sem kímélnék. 

2025. november 26. 15:36
null

Több százezer forintot is buknának 2027-től a több gyermekes családok a Tisza Párt megszorító csomagjával. Az Index által megszerzett, több mint hatszáz oldalas dokumentum jelentős elvonásokat sorol fel, amelyekkel spórolnának az állami kiadásokon. Ezek közé esne a családi adókedvezmény átalakítása. 

A családi adókedvezmények változása, benne az édesanyák szja-mentességével, ennyivel kapnak jövőre többet a családok, ennyi veszhet el a megszorítással
A családi adókedvezmények változása, benne az édesanyák szja-mentességével, ennyivel kapnak jövőre többet a családok, ennyi veszhet el a megszorítással (Forrás: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldala)

2010 után lett kiemelt szerepe a családi adókedvezménynek

Ezt is ajánljuk a témában

A Fidesz-KDNP ugyanis 2011-től vezette be, hogy a családi adókedvezményt a személyi jövedelemadóból lehet érvényesíteni, azaz akinek gyermekei vannak, annak kevesebb szja-t kell fizetnie, így több marad a családi kasszában. A kedvezmény összege egy gyermek esetén havi 10 ezer, kettő esetében gyerekenként 20 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 33 ezer forint volt egészen idén júliusig. A kormány ugyanis előbb 50 százalékkal emelte, januártól pedig meg is duplázza a kedvezményt. 

Így 

  • egy gyermek után jövőre 20, 
  • két gyermek után 80, 
  • három gyermek esetében pedig 198 ezer forint a támogatás. 

Maga a kiszivárgott tervezet is megemlíti, hogy 

mivel a kedvezmény járulékkedvezményként is érvényesíthető, így alacsonyabb jövedelműek számára is hozzáférhető. 

A dokumentum megemlíti, hogy mivel a kedvezményt egyre szélesebb körök is igénybe vehették, így a családi adókedvezmény költségvetési hatása – az elmaradt adóbevételek – folyamatosan nőtt, 2020-ra már 400 milliárd forint fölé emelkedett. 

Brutális lépések

Emiatt nyúlna hozzá az ellenzék az intézményhez, amely az egyik legnépszerűbb és legközvetlenebb támogatási formája a családoknak. A dokumentum szerint a családi járulékkedvezményt kivezetnék és bár maga a kedvezmény megmaradna az szja-rendszerében, de a jogosultsák a jövedelemhatárokhoz kötődne és folyamatosan szűkülne. 

Ez azt jelenti, hogy évi öt millió forintnyi bruttó kereset alatt, tehát havi 416 ezer forintos bruttó fizetés alatt megmaradna a támogatás 100 százalékban. Aki ennél többet keres, mondjuk bruttó 416 ezer forint és 1,25 millió forint között, az már csak a kedvezmény 70 százalékát vehetné igénybe. Aki pedig efelett visz haza, az már csak 50 százalékot. 

Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy egy átlagos – azaz átlagbért kereső – magyar család minden egyes gyermek után harmadával kevesebb adókedvezményt tudna már csak érvényesíteni.

Lefordítva: 

több tíz, vagy száz milliárd forint esne ki a családok zsebéből. 

A készítők a drasztikus megszorítást azzal indokolják, hogy a családi adókedvezmény jelenlegi formája nem jelent mindig tényleges családtámogatási ráfordítást. A magasabb jövedelműeket támogatja ugyanis elsősorban, akiknek ez egy megtakarítási forma. 

Nyitókép: Pixabay

csulak
2025. november 26. 16:15
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
survivor
2025. november 26. 16:01
"Kurva országnak" (Fleto) hímringyó lesz a min. eln-e ...
survivor
2025. november 26. 16:00
akitiosz Ennyire te nem vagy buta. A 4x2/3 ,az 5X ös győzelem nem jó terv ? Ne add a hülyét.
akitiosz
2025. november 26. 15:40
Annak a pártnak legalább van valamilyen terve. A kormánypárt 600 oldalas tervezete viszont nem fog "kiszivárogni". Nem azért, mert jobban őrzik, hanem azért, mert nem is létezik.
