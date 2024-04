Fontos bejelentéseket tett a Mandinernek Lantos Csaba, új lendületet kaphat a napelemes program

Lantos Csaba elöljáróban úgy fogalmazott:

A világjárvány, a háború, majd annak nyomán az elhibázott brüsszeli szankciók által kialakult energiaválság komoly kihívás elé állította Magyarországot is.

S mivel importra szorulunk, az energiahordozók világpiaci ára pedig drasztikusan megugrott, hétmilliárdról tizenhét milliárd euróra nőtt a „számlánk”. Számos intézkedés kellett ahhoz, hogy az ellátásbiztonság ne kerüljön veszélybe, megtarthassuk a rezsicsökkentést, amely jelenleg is Európa legalacsonyabb árait biztosítja a családok számára, a háztartások és a gazdaság pedig átvészelje a legnehezebb időszakot. Most nyolcmilliárd euró körül van hazánk éves energiaköltsége.”

Az energiaügyi miniszter hozzátette, levonták a tanulságot:

nem jó, hogy a magyar energiaellátás ilyen mértékben kitett a külföldnek, ugyanakkor nemzetközi összevetésben nem állunk rosszul, hiszen nálunk az éves fogyasztás importigénye hatvannégy százalékos.

Szerinte az ország földrajzi adottságai miatt a teljes energiaszuverenitáshoz nagyjából csoda kellene, ám törekedni kell az arány jelentős csökkentésére. Ez a kormány határozott célkitűzése, ezen az úton indult el Magyarország. A zöldenergia előállításának növelésére összpontosítunk, mert a zöldenergia a magyar gazdaság jövője, fogalmaz.

Önellátás az áram terén

Kétségtelen, Orbán Viktor évértékelőjében azt mondta, egyenesen karnyújtásnyira, vagyis néhány évre vagyunk az energiafüggetlenség állapotától. Lantos Csaba szerint a kormányfő előrejelzése az elektromos áramra vonatkozik, márpedig ezen a téren a második paksi erőmű működése után valóban elkövetkezhet az, hogy önellátásra leszünk képesek, persze azzal, hogy lesznek olyan időszakok, amikor importálunk és lesznek olyanok, amikor exportálunk.

A koncepció Lantos szerint két elemre épül: a nukleáris és a megújuló energiára. Előbbihez szükség van a Paks 2 beruházás befejezésére és a meglévő blokkok üzemidejének várhatóan húszéves meghosszabbítására.

„Utóbbi projekt elindult, bőven átnyúlik majd a következő évtizedbe. Rengeteg műszaki vizsgálatra van szükség, alaposnak kell lenni, ám az összes eddigi tapasztalat azt igazolja, hogy lehetséges a hosszabbítás. Az elsődleges feltétel a biztonságos működés, ezzel rendben vagyunk, a paksi egyébként egy kiválóan működő erőmű.”

Hogyan érinti a háború a paksi bővítést?

Ami a Paks 2 néven futó bővítést illeti, ott épp az úgynevezett talajszilárdításnál tartanak, ami lényeges eleme a folyamatnak. „Ez egy kipróbált, első osztályú technológia. Ha pedig mind a két erőmű, vagyis összesen hat blokk egyszerre dolgozik majd, az kielégíti az ország akkori áramszükségletének több mint a felét. Ma ez a termelés a kétharmadára is elegendő lenne, csakhogy addigra az elektromobilitás terjedése és az elektrifikáció miatt több elektromos energiára lesz majd szükség” – fejtegette.

Felvetésünkre, hogy az orosz-ukrán háború, illetve a szankciós politika miatt nem került-e veszélybe a bővítés, a miniszter leszögezi:

Paks 2 az Európai Unió jóváhagyását bíró nemzetközi projekt, a munkálatokat épp most egy német-amerikai cég végzi.

„Az új erőmű legalább hatvan évig szolgálja majd a magyar emberek energiaellátását, reméljük, mire elkészül, már régen magunk mögött hagyjuk ezt a szörnyű háborút. A magyar kormány lényegében az első perctől a tűzszünetet és a béketárgyalások megkezdését szorgalmazza.”

Egyébként az Egyesült Államok jelenleg is Oroszországtól veszi a legtöbb uránt, a nukleáris ipar terén általában nem szakadtak meg az együttműködések. Sőt, az ágazatnak új hajnala virradt, az oroszok pedig igenis stabil partnerek ezen a téren.

A jelenlegi céldátum kapcsán Lantos annyit mond:

a 2030-as évek első felében az új reaktoroknak működésbe kell állniuk.

Az áramszükséglet másik felét a kormány megújuló energiahordozókból tervezi megoldani, földrajzi adottságaink nyomán alapvetően napenergiával. Megnyílt ugyanakkor a lehetőség a szélerőművek létesítése előtt, az ipari beruházók egy új csatlakozási pont köré telepíthetnek a jelenlegi 330 megawattot többszörösen meghaladó új kapacitást a Kisalföldön.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján nemrégiben először jelent meg a jövőben negyedévente frissülő adatszolgáltatás a meglévő csatlakozási pontokról. Az információk elősegítik az üzemeltetők és fejlesztők egymásra találását, jellemzően naperőművek mellett kaphatnak helyet szélkerekek vagy tárolók anélkül, hogy ehhez időigényes és költséges hálózatfejlesztésre lenne szükség.

A miniszter egyértelműsítette: komolyan számítanak a geotermikus forrásokra, természetesen fenntartható módon, de juthat szerep az energiamixben a biomasszának és a biogáznak is.

Lantos Csaba: Paks 2 megépül, a régi blokkok üzemidejét meghosszabbítjuk

Forrás: Földházi Árpád/Mandiner

Fókuszban a napenergia

A legfontosabb azonban ez utóbbi körben nyilván a napenergia, márpedig ebben Magyarország a korábbi tervekhez képest is öles léptekkel halad előre. Lantos szerint már működik 6100 megawattnyi kapacitás, amit eredetileg 2030-ra terveztek. A hozzávetőleg 3500 ipari létesítmény mellett ez nagyjából 260 ezer háztartási kiserőművet jelent.

Lantos miniszter úr még a végén csodát tesz” – fogalmazott a tempó kapcsán Orbán az évértékelőben.

A tárcavezető szerint büszkék lehetünk az eredményre, sőt, jön a folytatás, jelenleg pedig mintegy 5000 megawattnyi, ipari méretű naperőműre van érvényes engedély, amik rá fognak csatlakozni a hálózatra 2026-ig. A napelemes boom tehát nem ért véget annak ellenére sem, hogy uniós elvárás alapján idén januártól be kellett vezetni az előnytelenebb bruttó elszámolást a háztartási méretű kiserőműveknél.

A meglévő erőművek és engedélyek esetében sikerült megegyezni a tízéves türelmi időről, ameddig érvényben marad a szaldó elszámolás. Ám az új szisztéma kétségkívül kevésbé kedvezőbb, mint korábban volt. A rendszer abban a formában fenntarthatatlanná vált, a betáplálás lehetősége egy ideig elérhetetlen is volt, ám a fejlesztések felpörgetésével mostanra 93 százalékban ismét lehet csatlakozni a kiserőművekkel is. A változás ugyanakkor arra is ösztönöz mindenkit, hogy amit termel, saját maga helyben fogyassza is el.

Az ütemvesztés elkerülésére, a további telepítések ösztönzésére az Energiaügyi Minisztérium egy pályázatot írt ki.

A Napenergia Plusz Programban már több mint 28 ezren előregisztráltak, mostanáig több mint 15 ezer támogatási kérelem érkezett be a napelem és az ehhez tartozó zöldenergia-tároló egység, azaz akkumulátor telepítésére.

A feldolgozás folyamatos, „nem volt igazuk azoknak, akik szerint földbe áll az egész program” – mutatott rá a miniszter.