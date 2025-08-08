Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Jorge Jesus Joao Félix Cristiano Ronaldo al-Nasszr Szaúd-Arábia

„Szaúd-Arábiában nincs alkohol és éjszakai élet” – így várja edzője a sztárcsatárt új csapatában

2025. augusztus 08. 20:32

Csak a játékra kell koncentrálnia a portugál csillagnak.

2025. augusztus 08. 20:32
null

Cristiano Ronaldo szaúdi csapata, az Al-Nasszr újabb átigazolási bombát robbantott idén nyáron, miután szerződtette a portugál labdarúgó-válogatott támadóját, Joao Félixet. A csapat vezetőedzője, a szintén portugál Jorge Jesus rögtön figyelmeztette új játékosát a helyi viszonyokra, mint mondta, az országban nincsenek zavaró tényezők, amelyek korábban hátráltathatták Félixet a sikeresebb szereplésben – írja az O Jogo.

Ezt is ajánljuk a témában

„Hála Istennek, azt hiszem, jól döntött, mert egy olyan országban van, ahol vagy játszik vagy nem játszik. Mit értek ezalatt? Nincs más lehetőség. Csak játszanod kell, nincs más lehetőséged.

Szaúd-Arábia egy olyan ország, ahol nincs alkohol, és ő sem ihat alkoholt. Nincs éjszakai élet, nem is járhat ki éjszaka. Azaz nincsenek zavaró tényezők.

Csak kevés lehetősége van: játszani, pihenni, a barátaival és a családjával lenni. Nincs más választása...” – fogalmazott Jesus, majd hozzátette:

„Most nagyon izgatott vagyok amiatt, hogyan áll hozzá a futballhoz, hogyan gondolkodik, hogyan hozza meg a döntéseket.

De azt hiszem, még mindig sokkal alacsonyabb szinten lesz, mint ahogy én elképzelem.

Mert megvan benne a tehetség ahhoz, hogy sokkal jobban teljesítsen” – nyilatkozta a portugál tréner a korábban a Benficát, az Atlético Madridot, a Barcelonát, az AC Milant és a Chelsea-t is megjáró honfitársáról.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: X/AlNassr FC

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. augusztus 08. 20:52
napfenyesgyogykozpont.hu/alkohol-alkoholizmus/ KEDVES MUSZLIMOK! LEHETSÉGES A BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉS A KVANTUMSZÁMÍTÓGÉPEK KORÁBAN. Kedves Szaúdiak! Fontoljátok még, hogy adtok 40000 négyzetkilómétert a Palesztinoknak. Nagyrészt Zsidó pénzből közel és távol keleti meg orosz technológiáról. És munkaerőből... Mit tenne a Próféta most? Hagyná gyilkolni a Palesztinok tízezreit tovább? Persze zsidóknak el kell feledni az Yinon örültségeket. Isten kegyelme folytán, segítséget kaptunk a mesterséges intelligenciátol. Éljünk vele: 🕊️ vm.tiktok.com/ZNdxguQH1/
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. augusztus 08. 20:50
Szarábis? Egy ország kultúra nélkül.
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. augusztus 08. 20:43
LMBTQP jogok vannak?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!