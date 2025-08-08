„Szaúd-Arábiában nincs alkohol és éjszakai élet” – így várja edzője a sztárcsatárt új csapatában

Csak a játékra kell koncentrálnia a portugál csillagnak.
Cristiano Ronaldo szaúdi csapata, az Al-Nasszr újabb átigazolási bombát robbantott idén nyáron, miután szerződtette a portugál labdarúgó-válogatott támadóját, Joao Félixet. A csapat vezetőedzője, a szintén portugál Jorge Jesus rögtön figyelmeztette új játékosát a helyi viszonyokra, mint mondta, az országban nincsenek zavaró tényezők, amelyek korábban hátráltathatták Félixet a sikeresebb szereplésben – írja az O Jogo.
„Hála Istennek, azt hiszem, jól döntött, mert egy olyan országban van, ahol vagy játszik vagy nem játszik. Mit értek ezalatt? Nincs más lehetőség. Csak játszanod kell, nincs más lehetőséged.
Szaúd-Arábia egy olyan ország, ahol nincs alkohol, és ő sem ihat alkoholt. Nincs éjszakai élet, nem is járhat ki éjszaka. Azaz nincsenek zavaró tényezők.
Csak kevés lehetősége van: játszani, pihenni, a barátaival és a családjával lenni. Nincs más választása...” – fogalmazott Jesus, majd hozzátette:
„Most nagyon izgatott vagyok amiatt, hogyan áll hozzá a futballhoz, hogyan gondolkodik, hogyan hozza meg a döntéseket.
De azt hiszem, még mindig sokkal alacsonyabb szinten lesz, mint ahogy én elképzelem.
Mert megvan benne a tehetség ahhoz, hogy sokkal jobban teljesítsen” – nyilatkozta a portugál tréner a korábban a Benficát, az Atlético Madridot, a Barcelonát, az AC Milant és a Chelsea-t is megjáró honfitársáról.
