„Szaúd-Arábiában nincs alkohol és éjszakai élet” – így várja edzője a sztárcsatárt új csapatában

„Hála Istennek, azt hiszem, jól döntött, mert egy olyan országban van, ahol vagy játszik vagy nem játszik. Mit értek ezalatt? Nincs más lehetőség. Csak játszanod kell, nincs más lehetőséged.

Szaúd-Arábia egy olyan ország, ahol nincs alkohol, és ő sem ihat alkoholt. Nincs éjszakai élet, nem is járhat ki éjszaka. Azaz nincsenek zavaró tényezők.

Csak kevés lehetősége van: játszani, pihenni, a barátaival és a családjával lenni. Nincs más választása...” – fogalmazott Jesus, majd hozzátette:

„Most nagyon izgatott vagyok amiatt, hogyan áll hozzá a futballhoz, hogyan gondolkodik, hogyan hozza meg a döntéseket.

De azt hiszem, még mindig sokkal alacsonyabb szinten lesz, mint ahogy én elképzelem.

Mert megvan benne a tehetség ahhoz, hogy sokkal jobban teljesítsen” – nyilatkozta a portugál tréner a korábban a Benficát, az Atlético Madridot, a Barcelonát, az AC Milant és a Chelsea-t is megjáró honfitársáról.