Könnybe lábad az ember szeme az ilyen szerződéstől – mindenki ugyanarról beszél

A portugál Cristiano Ronaldo eddig is a világ legjobban kereső futballistája volt, az új, 2027 nyaráig szóló szerződése azonban még az előzőnél is kedvezőbb számára. A hírek szerint az ötszörös aranylabdás idényenként 185 millió eurót (mintegy 74 milliárd forint) fog keresni a szaúdi Al-Naszr csapatában. Havi lebontásban ez 15 millió euró (majdnem hatmilliárd forint), ami naponta 550 ezret (kb. 220 millió forint), óránként 23 ezret (9,2 millió forint) jelent.

Emellett egy rakás bónusz is szerepel a szerződésben, ahogy az is, hogy Ronaldo megkapja a klub tulajdonának 15 százalékát, és beleszólása lehet abba is, hogy kiket igazol le az együttes. Egyes források szerint az arabok 16 fős személyzetet is biztosítanak a számára, köztük sofőrt, takarítót, szakácsot, de az egyesület állja a kertészeit, valamint a biztonsági embereit is, továbbá a négymillió dolláros magángép használata során keletkezett költségeket is megtéríti.

Cristiano Ronaldo foghatja a fejét, annyi pénzt keres az araboknál

A portugál zseni az elmúlt két és fél évben 105 tétmérkőzésen 93 gólt szerzett az Al-Nasszr színeiben, kétszer is gólkirály lett a szaúdi ligában, de a gárdával eddig se a bajnokságot, sem pedig az ázsiai Bajnokok Ligáját nem sikerült megnyernie.