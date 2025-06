Kerkez még Ronaldót is lenyomta, elképesztő a felhajtás a magyar válogatott játékos körül

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapata csütörtökön bejelentette Kerkez Milos szerződtetését. A Sky Sports rendkívüli hírként számolt be a transzferről, de más brit lapok, valamint a liga is cikkezett vele kapcsolatban.