Megtörtént a nagy bejelentés: Kerkez Milos hivatalosan is a Liverpool játékosa!

A Bournemouth bal oldali védőjéért mintegy 46.7 millió eurót (18.7 milliárd forint) csengetett ki a Liverpool, a vajdasági játékos ezzel egyszeriben a magyar futballtörténelem második legdrágább játékosa lett újdonsült csapattársa, Szoboszlai Dominik után – érte 70 millió eurót sem sajnált a klubvezetés 2023 nyarán.

A magyar válogatott csapatkapitánya mellett a mostani Kerkez-ügyletben kulcsszerepet játszott az a Richard Hughes is, aki jelenleg a Pool sportigazgatója, de 2023-ban még a Cseresznyések technikai igazgatójaként ő szerződtette a Bournemouth-ba Kerkezt a holland AZ Alkmaartól.

Kerkez Milos a 2024–2025-ös Premier League-idényben 38 mérkőzésen lépett pályára a Bournemouth színeiben, ezeken a meccseken átlagosan 88, összesen 3342 percet játszott, bal oldali szárnyvédő létére két gólt szerzett és öt gólpasszt osztott ki.

Kerkez heti 30 ezer fontot (mostani árfolyamon 14 millió forint) keresett előző állomáshelyén, ahová négy évre írt alá még 2023 júliusában. Az éves alapfizetése tehát 1.56 millió font (733 millió forint) jelenleg, amely összegnek jó eséllyel a többszörösét fogja hazavinni Liverpoolban. Csapattársa, egyben jó barátja, Szoboszlai Dominik például a jutalékokkal együtt keres 150 ezer fontot (70.3 millió forint) hetente, ez éves szinten 7.8 millió fontra (3.65 milliárd forint) rúg.

A Liverpool tájékoztatása szerint Kerkez hosszú távú szerződést kötött a klubbal.

A Sky Sports úgy tudja, a magyar játékos öt évre írt alá.

„Nagyon boldog és izgatott vagyok. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy Anglia legnagyobb, s egyben a világ egyik legnagyobb klubjánál játszhatok – idézi Kerkezt a Liverpool hivatalos honlapja. – Most hazamegyek, és a szülővárosomban töltök el néhány napot, de aztán alig várom, hogy visszatérhessek, felvegyem az edzésfelszerelést, és elkezdjem a felkészülést a következő szezonra. Mindent bele fogok adni, hogy trófeákat nyerjek a klubbal, és remélhetőleg gólokat is szerzek majd az Anfielden. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy már az átigazolásom bejelentése előtt is hatalmas szeretetet árasztott felém, s arra kérem a világ legnagyobb szurkolói bázisát, hogy ahogy mindig, ezután is támogassa a csapatot.”

Azt egyelőre nem tudni, hogy Kerkez hányas mezben játszik majd a Liverpoolban. Ő a Vörösök negyedik nyári szerzeménye Jeremie Frimpong, Florian Wirtz és Pécsi Ármin után, illetve a tavaly megvásárolt grúz kapus, Giorgi Mamardasvili is ezen a nyáron csatlakozik Arne Slot csapatához.

(Nyitókép: Liverpool FC)