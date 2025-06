Magyarországon is megerősítették: Kerkez Milos készen áll a Liverpoolra

A Liverpool futballcsapata most már tényleg bármelyik pillanatban bejelentheti a magyar válogatott Kerkez Milos szerződtetését. A Medical Point Egészségközpont a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy nemzeti csapatunk balbekkje fitt és egészséges, így akár már a mai, keddi napon hivatalossá válhat klubváltása.



Mindeközben Fabrizio Romano transzferguru arról írt, hogy a 21 éves Kerkez nemcsak átesett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, hanem már alá is írta a szerződését.



Az AFC Bournemouth 40 millió fontot kap az eladásáért. Kerkez tehát Szoboszlai Dominik csapattársa lesz, meg ne felejtsük el, hogy július 1-től a Puskás Akadémia magyar kapusa, Pécsi Ármin is a Vörösök kötelékébe kerül, és ott van még a 15 éves középpályás, Farkas Erik is, aki angol és magyar állampolgársággal is rendelkezik.