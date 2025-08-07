Kezd berobbanni az új kínai vírus: már 7000 felett jár a fertőzöttek száma Kínában

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) utazási figyelmeztetést adott ki a kínai Kujcsou tartományban zajló chikungunya-járvány miatt. A fertőző betegséget szúnyogok terjesztik, és a kínai hatóságok szerint 2025 júniusa óta több mint 7000 igazolt megbetegedést regisztráltak – írta meg az ABC News.

A járvány hátterében monszun okozta áradások állnak, amelyek ideális környezetet teremtettek a szúnyogok elszaporodásához, ezáltal elősegítve a chikungunya-vírus terjedését.

A CDC új közleményében hangsúlyozta, hogy az elérhető és erősen ajánlott védőoltás már rendelkezésre áll az utazók számára. Dr. Todd Ellerin, a Massachusetts állambeli South Shore Health infektológiai osztályának vezetője az ABC Newsnak elmondta, hogy az utazóknak feltétlenül óvintézkedéseket kell tenniük a fertőzés elkerülése érdekében.

„Viseljenek hosszú ujjú felsőt és nadrágot, használjanak DEET-tartalmú rovarriasztót, a csecsemőket pedig szúnyoghálóval védjék, ha túl fiatalok a riasztó használatához” – figyelmeztetett Ellerin.

A chikungunya nem újkeletű fertőzés: az 1950-es évek óta ismert, és az utóbbi évtizedekben főként trópusi régiókban okozott járványokat. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) szerint 2025 kezdete óta világszerte körülbelül 240 000 esetet regisztráltak. Az Egyesült Államokban azonban nem fordult elő helyben szerzett eset 2019 óta.

A CDC szerint a fertőzés leggyakoribb tünetei a hirtelen jelentkező magas láz, erős ízületi fájdalom (különösen a kezekben, csuklókban, bokákban és lábfejekben), izomfájdalom, fejfájás, fáradtság és bőrkiütés. A betegek többsége orvosi beavatkozás nélkül 7–10 nap alatt felépül, de egyes esetekben a tünetek hetekig vagy akár hónapokig is fennmaradhatnak.

A betegségnek nincs specifikus vírusellenes kezelése, az ellátás a tünetek enyhítésére korlátozódik. A CDC pihenést, bőséges folyadékfogyasztást és paracetamolt javasol a fájdalom és láz enyhítésére. Nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok) csak akkor alkalmazhatók, ha a dengue-lázat kizárták, amely szintén szúnyog által terjesztett fertőzés.

A CDC szerint a halálesetek ritkák chikungunya esetén.

Az Egyesült Államokban jelenleg két oltóanyag érhető el, amelyek egy adag beadása után körülbelül két héttel már védelmet nyújtanak. Az oltás ajánlott a járvány sújtotta területekre utazóknak, a külföldön hat hónapnál hosszabb időt töltőknek, valamint a laboratóriumi dolgozóknak, akik a vírussal dolgoznak.

A járvány terjedéséhez a klímaváltozás is jelentősen hozzájárul. Dr. Krutika Kuppalli, a Texasi Egyetem Southwestern Egészségügyi Központjának infektológusa szerint „a melegebb hőmérséklet és a csapadékos időjárás elősegíti, hogy az Aedes szúnyogok új területeken is megtelepedjenek”.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

***