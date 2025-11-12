„Ezúttal Rákay Philip mutatta meg, hogy ki a legény a gáton, remek bejegyzésével kőkeményen monda bele Magyar Péter arcába az igazságot:

»A Magyar Péter nevű beteg most éppen arról hazudozik, hogy a Trump-féle pénzügyi védőpajzs pont olyan, mint Gyurcsányék IMF-hitele, ami szerinte nem más, mint a súlyos államcsőd jele. Ha-zu-dik. Persze bármit fabulálhat ez a morális nulla, a követői jó része – mindenféle háttértudás vagy akár a kritikai gondolkodás picinyke csírája nélkül – oly boldogan nyeli Bütyök hülyébbnél hülyébb kinyilatkoztatásait, ordenáré hazugságait, mint háziszárnyas a nokedlit.

A tény az, hogy a védőpajzs nem mentőcsomag, hanem egy olyan eszköz, ami – háttérben az USA-val – komoly bizalmat épít a nemzetközi pénzpiacokon Magyarországnak, ráadásul remek szolgálatot tehet például a forint elleni szándékos, spekulatív pénzügyi támadások esetén is, hiszen ki tudja azokat védeni, megóvva ezzel a magyar gazdaságot.

Természetesen arról nem beszél ez a Magyar nevezetű felforgató, hogy egy ilyesféle védőpajzsot normális esetben Brüsszeltől kellene kapnunk, de az ő remek elvtársaitól nemhogy védelmet nem várhatunk, hanem éppen ők azok, akik a saját, nekünk járó uniós forrásokkal is zsarolnak bennünket, szorongatva ezzel a magyar költségvetést. (…)«

Végre, végre! Csak ebből értenek, nem szabad hagynunk, hogy bármilyen hazug vagy valótlan állítás gyökeret verjen az emberek fejében. Mindent meg kell válaszolni, mindent helyre kell tenni, a hamis híreket be kell mutatni, le kell könyörtelenül leplezni az álhíreket!”