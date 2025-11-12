Ft
bizalom háttér Magyarország Rákay Philip Magyar Péter hitel USA trump

Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

2025. november 12. 05:44

Végre!

2025. november 12. 05:44
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Ezúttal Rákay Philip mutatta meg, hogy ki a legény a gáton, remek bejegyzésével kőkeményen monda bele Magyar Péter arcába az igazságot:

»A Magyar Péter nevű beteg most éppen arról hazudozik, hogy a Trump-féle pénzügyi védőpajzs pont olyan, mint Gyurcsányék IMF-hitele, ami szerinte nem más, mint a súlyos államcsőd jele. Ha-zu-dik. Persze bármit fabulálhat ez a morális nulla, a követői jó része – mindenféle háttértudás vagy akár a kritikai gondolkodás picinyke csírája nélkül – oly boldogan nyeli Bütyök hülyébbnél hülyébb kinyilatkoztatásait, ordenáré hazugságait, mint háziszárnyas a nokedlit. 

A tény az, hogy a védőpajzs nem mentőcsomag, hanem egy olyan eszköz, ami – háttérben az USA-val – komoly bizalmat épít a nemzetközi pénzpiacokon Magyarországnak, ráadásul remek szolgálatot tehet például a forint elleni szándékos, spekulatív pénzügyi támadások esetén is, hiszen ki tudja azokat védeni, megóvva ezzel a magyar gazdaságot. 

Természetesen arról nem beszél ez a Magyar nevezetű felforgató, hogy egy ilyesféle védőpajzsot normális esetben Brüsszeltől kellene kapnunk, de az ő remek elvtársaitól nemhogy védelmet nem várhatunk, hanem éppen ők azok, akik a saját, nekünk járó uniós forrásokkal is zsarolnak bennünket, szorongatva ezzel a magyar költségvetést. (…)«

Végre, végre! Csak ebből értenek, nem szabad hagynunk, hogy bármilyen hazug vagy valótlan állítás gyökeret verjen az emberek fejében. Mindent meg kell válaszolni, mindent helyre kell tenni, a hamis híreket be kell mutatni, le kell könyörtelenül leplezni az álhíreket!”

Nyitókép forrása: Rákay Philip Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

states-2
2025. november 12. 08:10
Pszichopetire ezekben a napokban adja fel az utolsó kenetet Orbán Viktor. Aki egyébként élete formájában van, egyszerűen megállíthatatlan, világpolitikai tényező lett, és azzá tette Magyarországot is. Ami a pszichopatát illeti, az az igazi kérdés, hogy mentálisan egyáltalán meddig állja Orbán jobbhorgait, és mikor padlózik le végképp. Már a választások előtt vagy csak utána.
soma100
•••
2025. november 12. 07:19 Szerkesztve
1.:Magyar Péter úgy van összerakva genetikailag, hogy csak azokat az információkat engedje át a tudata, ami őt dicséri, magasztalja. Ami ezzel ellenkező, azt vagy kizárja, vagy átfordítja olyanná, ami dicséretnek hangzik. 2.: Orbán Viktor ezen lépése, hogy "védőpajzsot" generáltat egy nagyhatalommal Magyarország pénzügyi rendszere felé, az nem az első eset, volt már kínai védőháló is, de az nem volt ennyire transzparens. Ez a mostani trump-i védelem elrettentés céllal tette Orbán ennyire nyílttá.
