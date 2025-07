Tölgyessy elvetette a sulykot – még '56-ot is belekeverte a Fidesz bukásáról szóló vágyvezérelt gondolataiba

Kedves Olvasó! Éhgyomorra egy idézet Tölgyessy Pétertől, az SZDSZ volt elnökétől, politológustól, aki a Szélsőközép szervezésében tartott előadást az Inga Kultúrkávéházban.

Persze, hogy ez mennyire volt kultúra, azt majd meglátjuk.

Mindenesetre Tölgyessy a legnagyobb izgalmat azzal okozta, hogy felidézte, jövőre választás lesz Magyarországon, és a Fidesz ezen megbukhat. A „szakember” fittyet hány arra, amit Orbán mondott a minap, hogy tudniillik a balos közvélemény-kutatások manipulációi ellenére komoly fölénnyel nyerhet majd a Fidesz.

Csakhogy! Ha Tölgyessy ezt mondja, akkor a kutya sem kíváncsi rá. Ezért aztán valami csavaros megfogalmazásban kifejtette, hogy háromszor kapja vissza a Fidesz, amit tizenöt éven keresztül az ellenoldali politikai tábornak adott. Szóval akkor következzen az idézet:

„A Fidesz úgy viselkedik, mint valami sárkány. Tüzet okád, mindennap eltipor valamit. Teljesen érthető, hogy úgy tűnik, hogy már megint jön, megint jön! Borzalmas, elviselhetetlen. De akárhogy is van, potyog lefelé a homokórán. És jövőre választás van Magyarországon. Döntő elem, hogy nem teszek a másik oldallal olyat, amit nem szeretnék, ha ő tenne. Mert vissza fogom kapni. Ugye Ludas Matyi országa. Itt nem hogy egyszerűen visszakapom, hanem háromszorosan kapom vissza.”

Tölgyessy nem is volna Tölgyessy, nem is volna az SZDSZ megfáradt képviselője, ha a politikai adok-kapokban nemcsak magukra, a minden alkalommal felsült, kudarcot vallott liberálbolsikra gondolna, hanem magára az országra. A magyar választókra. Ők is tudják jól, hogy ez Ludas Matyik országa, de nem Orbánt verik majd el háromszor, mert ő a javukat szolgálja, hanem azokat, akik valóban rosszat tettek velük.

Az SZDSZ-t, a szocikat, Gyurcsányt, s minden bizonnyal Magyar Pétert.

Vágyvezért gondolataiba még 1956-ot is belekeverte. Nem zavarta, hogy akkor a szabadságharcosok szálltak szembe a diktatúra képviselőivel, aztán az őket védő szovjet tankokkal. Pongrácz Gergelyt, Wittner Máriát és a többi pesti srácot simán átsorolja az agresszorok oldalára.

Egy liberális okoskának ilyen nagyvonalúság mindig belefér.

Utalt rá, hogy a Fidesz rendszere kívülről nézve nagyon erősnek tűnik, de az ilyen rendszerek, amikor összeomlanak, hirtelen tűnnek el. Példaként említette az MSZMP-t, amely 1989-ben még hatalmas szervezet volt, de hamarosan összeomlott. Csakhogy a Fidesz nem MSZMP. A Fidesz neve becsületességet jelent, tagjai a választókhoz hűségesek.

Az MSZMP pedig saját helytartóihoz, moszkovita feletteseihez volt hűséges. Megszűnt a Szovjetunió, megszűntek a leágazások, a helyi komcsi pártok.

A magyarok viszont nem szűntek meg, s kiállnak azért, ami az övék. A polgári Magyarországért.

Sőt, Tölgyessy előadásában azt is mondja, hogy „sokkal nagyobb fölfordulás előtt állunk, mint ami ’89-ben volt. A politikában nagyobb lesz a fölfordulás, mint amit ’56 óta bárki tapasztalt.”