Kerkez elárulta, Szoboszlai mivel győzködte őt, hogy a Liverpoolt válassza

Kerkez úgy fogalmazott, szülőhelyén, a szerbiai Verbász városában és a családjában már mindenki alig várja, hogy az Anfielden láthassák játszani őt.

Kerkez liverpooli szerződése hivatalosan – Pécsi Árminéhoz hasonlóan – július 1-től él, addig még az AFC Bournemouth játékosának számít. A Cseresznyésekkel kapcsolatban elmondta, nagyon elégedett volt a csapat, a társai és saját teljesítményével is a mögöttünk hagyott idényben. Hozzátette azonban, hogy ez csak a kezdet volt a számára, és sokat szeretne még fejlődni. Elárulta, az első Premier League-idényében nagyon sokat tudott tanulni, kitapasztalta az angol bajnokságot, aztán a legutóbbiban is tudott fejlődni. Korábban azt mondta magáról, hogy egy őrült balhátvéd, és ez szerinte még most is igaz rá.

„A fivéreimmel beszélgettünk erről, és én is azon a véleményen voltam, hogy Robertson a PL történetének legjobb balhátvédje. Fontos nekem, hogy egy olyan klubba érkezem, amelyet ilyen tapasztalt topjátékosok alkotnak, akik sok éve a legmagasabb szinten játszanak, akik a Bajnokok Ligáját és minden mást is megnyertek már.”

Természetesen Szoboszlai Dominik is szóba került.

Ő nagyon-nagyon-nagyon közel áll hozzám, egy nagyon jó barátomnak mondhatom, és már most is minden második, minden harmadik nap beszélünk. Jó az, hogy van már itt egy barátom, mert ez megkönnyíti a beilleszkedést, és meg tud nekem mindent mutatni, szóval jó, hogy itt van.”

Azt is elárulta, mit mondott neki korábban Szoboszlai a Liverpoolról.

Azt mondta, majd meglátom, hogy ez a futball legmagasabb szintje. És hogy látni fogom az itt dolgozó embereken, milyen profi körülmények vannak itt, az étkeztetéstől az edzéseken át egészen a gyógytornáig. Szerinte ez itt egy teljesen más szint, és ezt érezni is fogom majd. És természetesen azt is mondta nekem, hogy ide kell jönnöm. Szóval, itt vagyok.”

A közeljövővel kapcsolatban az interjúban azt mondta, hogy hazautazik és szülővárosában egy pár napot eltölt, de már alig várja, hogy elkezdje a csapattal az edzéseket.

„Felhívtam a bátyámat, hogy itt vagyok, ő pedig alig tudta elhinni. »Liverpool-mez van rajtad, Liverpool-címer.« Ez egy megtisztelő pillanat és kiváltság számomra, boldog vagyok, ahogyan a családom is.”

Az álmaival kapcsolatban elárulta, ki szeretné aknázni a benne rejlő lehetőségeket, és a lehető legjobb játékossá szeretne válni. Szeretné trófeákhoz segíteni a csapatot. „Ez az álmom, és ebbe mindent bele fogok adni.”

Kerkez egyébként rögtön az első tétmérkőzésén trófeát nyerhet a Liverpoollal, ugyanis a gárda augusztus 10-én Angol Szuperkupa-mérkőzést játszik a Crystal Palace-szal.

Kerkez az interjú végén megköszönte a Liverpool szurkolóinak a sok szeretet, amit már a bejelentése előtt kapott.

Mindent bele fogok adni, abszolút mindent, hogy trófeákhoz segíthessem a csapatot, és remélem, szerzek pár gólt az Anfielden. Alig várom, hogy hallhassam a buzdításotokat, és hogy találkozzunk!”

Fotó: Liverpool FC/Facebook