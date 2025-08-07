Megerősítették: tényleg Trump kellhet a békéhez

Trump egy asztalhoz ültetné Zelenszkijt Putyinnal
Egyikükkel már biztosan találkozik nemsokára.
Menczer Tamás szerint: Donald Trump amerikai elnök a legjobb esély arra, hogy béke legyen Ukrajnában.
Donald Trump amerikai elnök a legjobb esély arra, hogy béke legyen Ukrajnában – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában.
Menczer Tamás emlékeztetett: a hírek szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan találkozik, „akár már a jövő héten”.
Pár nap múlva találkozik a két csúcsvezető.
A találkozásuk a béke feltétele, amerikai-orosz megállapodás kell
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor kormányfő korábbi szavait idézve Menczer Tamás azt mondta: Trumpnak és Putyinnak a háború lezárása mellett meg kell állapodnia a fegyverkezés korlátozásáról, energiaellátási kérdésekről és a gazdasági együttműködésről, vagyis a befektetésekről is.
Irina Verescsuk hivatalvezető-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte hiú ábránd a háború gyors befejezésében bízni.
Reméljük, sikerül. A legjobb esélyünk a békére Donald Trump”
– fogalmazott a kormánypárti politikus.
(MTI)
