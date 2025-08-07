Ft
08. 07.
csütörtök
Menczer Tamás Putyin béke Donald Trump

Megerősítették: tényleg Trump kellhet a békéhez

2025. augusztus 07. 19:11

Menczer Tamás szerint: Donald Trump amerikai elnök a legjobb esély arra, hogy béke legyen Ukrajnában.

2025. augusztus 07. 19:11
null

Donald Trump amerikai elnök a legjobb esély arra, hogy béke legyen Ukrajnában – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában.

Menczer Tamás emlékeztetett: a hírek szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan találkozik, „akár már a jövő héten".

A találkozásuk a béke feltétele, amerikai-orosz megállapodás kell

 – hangsúlyozta.

Orbán Viktor kormányfő korábbi szavait idézve Menczer Tamás azt mondta: Trumpnak és Putyinnak a háború lezárása mellett meg kell állapodnia a fegyverkezés korlátozásáról, energiaellátási kérdésekről és a gazdasági együttműködésről, vagyis a befektetésekről is.

Reméljük, sikerül. A legjobb esélyünk a békére Donald Trump"

 – fogalmazott a kormánypárti politikus.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

obakapimaki
2025. augusztus 07. 20:40
Nem pont Trump. Az usa nevű terorrszervezet bármely "vezetője" kell, mivel a nato nevű terorrszervezet támadt az Orosz Föderációra és mint olyan a nato, az usa házi erőszakszervezete.. Szerintem ezt eddig is, minden épeszű ember tudta. (Nyilvánvaló, hogy a pedomoSSlék és tiszar szekta szekértolói, trolljai ezt képtelenek felfogni)
nempolitizalok-0
2025. augusztus 07. 19:55
Trump kell, de Zselé nem.
hexahelicene
2025. augusztus 07. 19:37
Trump már elcseszte, most Putyin diktál.
