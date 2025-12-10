Menjen-e Orbán akkor is, ha ezzel rosszabb lesz nekem? – Nos, erre csak kevés elvetemült mond egyértelmű igent

A kijózanodás napjait-heteit éli Magyarország. Kis hazánkban százezres tömegek térnek vissza a valóságba, jó okból és jó időben. Elkezdtek számolni a magyarok. És ahogy számolnak, egyre világosabbá válik számukra a képlet. Nem érzetek és érzületek, hanem a rögvalóság szintjén lesz számukra nyilvánvalóvá, hogy miből választhatnak. S ez könnyít a döntésen, nem is kicsit.

A jobboldali kötődésű kutatóintézetek az ellenzék Tisza Párt mögötti egyesülése mellett mindig is konzisztens Fidesz-előnyt mértek, s lassan a baloldali kutatóintézetek is kezdenek lemászni dús termésű hópiumfáikról. A 21 Kutatóközpont, majd a Medián múlt heti közleményei, aztán Török Gábor frissített választási prognózisa is arra utal, hogy az ellenzéki közvéleményipar szereplői is szívesen megőriznének 2026 áprilisa utánra valamennyit a hitelességükből. „Javuló közhangulat”, „csökkenő Tisza-előny”, „az Orbán Viktort a miniszterelnöki pozícióra alkalmasnak látók arányának növekedése”, „a kormányváltást akarók arányának csökkenése” – gyönyörű megfogalmazásai ezek a nyilvánvaló közvélemény-kutatói trükk végórájának: aki csak a legfanatikusabb, súlyos politikafüggő szavazók körében mér, az Tisza-előnyt fog találni. Aki veszi a fáradságot, hogy a mindennapok „élettel rendelkező”, elfoglalt, dolgozó magyarjából is kinyerje valahogy politikai álláspontját, az pedig látja, hogy ez az ország nem tér el alapjaiban 2021 végi, 2022 eleji önmagától.