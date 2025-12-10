Ft
12. 10.
szerda
programpont Tisza Párt Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor ígéret

Menjen-e Orbán akkor is, ha ezzel rosszabb lesz nekem? – Nos, erre csak kevés elvetemült mond egyértelmű igent

2025. december 10. 15:29

Az ország nem euforikusan fideszes – de nem is ég a kormányváltás tüzében.

2025. december 10. 15:29
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

A kijózanodás napjait-heteit éli Magyarország. Kis hazánkban százezres tömegek térnek vissza a valóságba, jó okból és jó időben. Elkezdtek számolni a magyarok. És ahogy számolnak, egyre világosabbá válik számukra a képlet. Nem érzetek és érzületek, hanem a rögvalóság szintjén lesz számukra nyilvánvalóvá, hogy miből választhatnak. S ez könnyít a döntésen, nem is kicsit. 

A jobboldali kötődésű kutatóintézetek az ellenzék Tisza Párt mögötti egyesülése mellett mindig is konzisztens Fidesz-előnyt mértek, s lassan a baloldali kutatóintézetek is kezdenek lemászni dús termésű hópiumfáikról. A 21 Kutatóközpont, majd a Medián múlt heti közleményei, aztán Török Gábor frissített választási prognózisa is arra utal, hogy az ellenzéki közvéleményipar szereplői is szívesen megőriznének 2026 áprilisa utánra valamennyit a hitelességükből. „Javuló közhangulat”, „csökkenő Tisza-előny”, „az Orbán Viktort a miniszterelnöki pozícióra alkalmasnak látók arányának növekedése”, „a kormányváltást akarók arányának csökkenése” – gyönyörű megfogalmazásai ezek a nyilvánvaló közvélemény-kutatói trükk végórájának: aki csak a legfanatikusabb, súlyos politikafüggő szavazók körében mér, az Tisza-előnyt fog találni. Aki veszi a fáradságot, hogy a mindennapok „élettel rendelkező”, elfoglalt, dolgozó magyarjából is kinyerje valahogy politikai álláspontját, az pedig látja, hogy ez az ország nem tér el alapjaiban 2021 végi, 2022 eleji önmagától. 

Nem euforikusan fideszes – de nem is ég a kormányváltás tüzében. 

Csak számolgat, és levonja a következtetéseket. 

balbako_
2025. december 10. 16:59
Teljesen érthetetlen ez a kérdésfeltétel is. Lecserélni miért is? Soha a magyar diplomácia ilyen sikereket nem ért el. Soha ilyen erős gazdaságunk nem volt, annak ellenére, hogy minden nekünk járó forrástól megfosztanak. Tisztességesen tájékoztat minden lépéséről a kormányfő, a nagy kérdésekben kikéri a véleményünket és aszerint jár el. Minden lépése az ország érdekében történik biztos kézzel irányítja az országot a katasztrófával fenyegető világpolitikai események között. A választás vagy ő, vagy katasztrófa! Ébresztő emberek!
Válasz erre
2
0
survivor
2025. december 10. 16:53
Váltsátok le Orbánt. Jó, de UTÁNA KUSS LEGYEN ÁM MINDENKINEK ! Élvezzétek a migriket, felgyújtott zsinagógákat, a rezsiárakat, a családi kiadásnövekedést , mindent. Én elvagyok, a 360 E-s nyugdíjamból telleni fog zsíros kenyérre.( A medián: 220E...) De majd kérek segélyt Karigeritől fűtésre. :-)))
Válasz erre
2
0
konzekvencia
2025. december 10. 16:52
@europész "Ismerek milliardos csaladot szemelyesen akik milliardos allami tamogatasok ellenere is szidjak azt a rendszert amibol dusgazdagok lettek." Ilyeneket én is ismerek. Sőt, ha esetleg ők kerülnének olyan helyzetbe, amiben a mostani kormány van, ne, tudd meg, milyen rablóhadjáratot indítanának. Ami most az irigység a részükről, az, ha hatalomra kerülnének, az a csúcsra járatott zsiványsággá változna.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. december 10. 16:45
Orbánt le lehet váltani . (Kire ?) Csak rosszabb lesz. De hát legyen. Egy év alatt rájön a nép, hogy átbaszta saját magát 2026 telén ránéz a számlákra...
Válasz erre
3
0
