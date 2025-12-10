Német hétköznapok: román férfi támadt egy leszbikus párra a brémai villamoson

A közelben járőröző rendőrök észrevették az esetet, és elfogták a gyanúsítottat, akit előállítottak. A külföldi állampolgár ellen jelenleg életveszélyes testi sértés miatt folyik nyomozás. A további vizsgálatokat az állambiztonsági szolgálat vette át, amely a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozik. Mindkét sértettet kórházba kellett szállítani.

Nyitókép forrása: ALEX TALASH /AFP