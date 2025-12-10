Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország Románia gyűlölet-bűncselekmény

Német hétköznapok: román férfi támadt egy leszbikus párra a brémai villamoson

2025. december 10. 16:13

A hatóságok gyűlölet-bűncselekményként kezelik az esetet.

2025. december 10. 16:13
null

December ötödikén este egy 25 éves román férfi súlyosan bántalmazott két fiatal nőt Bréma egyik vasútállomás melletti városrészében egy villamoson.

A rendőrség szerint a támadás oka a nők szexuális orientációja volt.

A két nő – 18 és 19 évesek – amikor megcsókolta egymást, egy 25 éves román férfi odament hozzájuk, és szexuális orientációjuk miatt szidalmazni kezdte őket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Vita alakult ki a férfi és a nők között, majd a férfi hirtelen arcon ütötte mindkettőt – áll a rendőrségi jelentésben.

Amikor a 18 éves nő az ütéstől eszméletlenül a földre zuhant, a román férfi hasba rúgta.

A közelben járőröző rendőrök észrevették az esetet, és elfogták a gyanúsítottat, akit előállítottak. A külföldi állampolgár ellen jelenleg életveszélyes testi sértés miatt folyik nyomozás. A további vizsgálatokat az állambiztonsági szolgálat vette át, amely a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozik. Mindkét sértettet kórházba kellett szállítani.

Nyitókép forrása: ALEX TALASH /AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lofejazagyban-2
2025. december 10. 17:04
csak jelentkezett harmadiknak a buliba. Van akit a beszólás zavar, van akit a közterületi szex.
Válasz erre
0
0
berzerk
2025. december 10. 16:45
Legalább a románnak helyén van az értékrendje.
Válasz erre
3
0
survivor
2025. december 10. 16:42
Idegbe jött, hogy 2 nő és egymással szexelnek... ahelyett hogy vele. Nem gyűlölt, baszni akart.
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. december 10. 16:40
Romániában meg nem szavazták le a fataróházasságot.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!