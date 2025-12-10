Német hétköznapok: román férfi támadt egy leszbikus párra a brémai villamoson

Advent Németországban: szíriai késelt az esseni karácsonyi vásár mellett
A város utcáin eluralkodott a káosz, miután több mint 10 ezer szír tüntető vonult az utcára.
A hatóságok gyűlölet-bűncselekményként kezelik az esetet.
December ötödikén este egy 25 éves román férfi súlyosan bántalmazott két fiatal nőt Bréma egyik vasútállomás melletti városrészében egy villamoson.
A rendőrség szerint a támadás oka a nők szexuális orientációja volt.
A két nő – 18 és 19 évesek – amikor megcsókolta egymást, egy 25 éves román férfi odament hozzájuk, és szexuális orientációjuk miatt szidalmazni kezdte őket.
Vita alakult ki a férfi és a nők között, majd a férfi hirtelen arcon ütötte mindkettőt – áll a rendőrségi jelentésben.
Amikor a 18 éves nő az ütéstől eszméletlenül a földre zuhant, a román férfi hasba rúgta.
A közelben járőröző rendőrök észrevették az esetet, és elfogták a gyanúsítottat, akit előállítottak. A külföldi állampolgár ellen jelenleg életveszélyes testi sértés miatt folyik nyomozás. A további vizsgálatokat az állambiztonsági szolgálat vette át, amely a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozik. Mindkét sértettet kórházba kellett szállítani.
Nyitókép forrása: ALEX TALASH /AFP
