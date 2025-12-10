Ft
Zelenszkij Kijev orosz-ukrán háború félelem katona

Az ukrán nép rémálmává vált Zelenszkij kényszersorozása: már az iskolások is futva menekülnek az egyenruhások elől

2025. december 10. 15:56

A kijeviek egyre jobban tartanak a mozgósítástól.

2025. december 10. 15:56
null

Félelem váltotta fel a tiszteletet az ukrán főváros utcáin az egyenruhásokkal szemben – mondta egy 21 éves ukrán katonanő. Elmondása szerint a kijeviek egyre jobban tartanak a mozgósítástól, ezért minden katonát toborzótisztnek (TCC) néznek. A katona felidézte, hogy 2022-ben még tisztelet övezte az egyenruhásokat Kijevben, ám ez a pozitív légkör mára teljesen eltűnt. 

„Ez egy rémálom. Utálok egyenruhában járni Kijevben, ezért mindig átöltözöm civil öltözetbe.”

A katonanő egy személyes történetet is megosztotta, amely egy iskolai látogatáshoz kötődik, ahol a háború valóságáról beszélt a diákoknak. „A folyosón sétáltam az egyik szünetben amikor elfutottak mellettem a kicsik – talán hatodikosok lehettek – és azt kiabálták: »Srácok, bújjunk el, itt a TCC!«”

Elmondása szerint az ilyen helyzetek annyira megviselik, hogy igyekszik a lehető legrövidebb időt tölteni civil környezetben. Arról is beszélt, hogy a veteránok egyre gyakrabban válnak verbális támadások célpontjává.

A katonanő úgy véli, az államnak határozottabban kell fellépnie az ilyen incidensek ellen, és legalább közigazgatási szankciókat kellene bevezetni azokkal szemben, akik tiszteletlenül bánnak a katonákkal.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

***

obakapimaki
2025. december 10. 17:06
A lényeg, hogy a takonyszínű, drogos, tömeggyilkos náci szardarabnak legyen aranybudija, hogy az ork-rain trolloknak legyen honnan zabálni.. Számára lényegtelen, hogy hány ork-rain állat döglik meg..
Csigorin
2025. december 10. 16:33
mi a meglepo azon hogy a nep nem szereti a sintereit?
Tuners
2025. december 10. 16:18
“A katonanő úgy véli, az államnak határozottabban kell fellépnie az ilyen incidensek ellen, és legalább közigazgatási szankciókat kellene bevezetni azokkal szemben, akik tiszteletlenül bánnak a katonákkal.” Jelvtársnőnek nem tetszik a szólásszabadság… 😬🤪
akitiosz
2025. december 10. 16:17
A személyes iskolába járás teszi sírba a társadalmat.
