Félelem váltotta fel a tiszteletet az ukrán főváros utcáin az egyenruhásokkal szemben – mondta egy 21 éves ukrán katonanő. Elmondása szerint a kijeviek egyre jobban tartanak a mozgósítástól, ezért minden katonát toborzótisztnek (TCC) néznek. A katona felidézte, hogy 2022-ben még tisztelet övezte az egyenruhásokat Kijevben, ám ez a pozitív légkör mára teljesen eltűnt.

„Ez egy rémálom. Utálok egyenruhában járni Kijevben, ezért mindig átöltözöm civil öltözetbe.”

A katonanő egy személyes történetet is megosztotta, amely egy iskolai látogatáshoz kötődik, ahol a háború valóságáról beszélt a diákoknak. „A folyosón sétáltam az egyik szünetben amikor elfutottak mellettem a kicsik – talán hatodikosok lehettek – és azt kiabálták: »Srácok, bújjunk el, itt a TCC!«”