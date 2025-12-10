Pusztító ajándékokat kaphat karácsonyra Zelenszkij: MiG–29-esek érkezhetnek Ukrajnába – nem is akárhonnan
Folynak a tárgyalások.
A kijeviek egyre jobban tartanak a mozgósítástól.
Félelem váltotta fel a tiszteletet az ukrán főváros utcáin az egyenruhásokkal szemben – mondta egy 21 éves ukrán katonanő. Elmondása szerint a kijeviek egyre jobban tartanak a mozgósítástól, ezért minden katonát toborzótisztnek (TCC) néznek. A katona felidézte, hogy 2022-ben még tisztelet övezte az egyenruhásokat Kijevben, ám ez a pozitív légkör mára teljesen eltűnt.
„Ez egy rémálom. Utálok egyenruhában járni Kijevben, ezért mindig átöltözöm civil öltözetbe.”
A katonanő egy személyes történetet is megosztotta, amely egy iskolai látogatáshoz kötődik, ahol a háború valóságáról beszélt a diákoknak. „A folyosón sétáltam az egyik szünetben amikor elfutottak mellettem a kicsik – talán hatodikosok lehettek – és azt kiabálták: »Srácok, bújjunk el, itt a TCC!«”
Elmondása szerint az ilyen helyzetek annyira megviselik, hogy igyekszik a lehető legrövidebb időt tölteni civil környezetben. Arról is beszélt, hogy a veteránok egyre gyakrabban válnak verbális támadások célpontjává.
A katonanő úgy véli, az államnak határozottabban kell fellépnie az ilyen incidensek ellen, és legalább közigazgatási szankciókat kellene bevezetni azokkal szemben, akik tiszteletlenül bánnak a katonákkal.
