Újabb ügyeskedés: megvan a terv, hogyan játszaná ki a magyar vétót Brüsszel

Mostantól minden szem Magyarországra szegeződik a befagyasztott orosz vagyon miatt.
Rendkívüli hatásköröket vetnének be a bürokraták.
Brüsszel gyorsított eljárásban, már a jövő heti csúcstalálkozó előtt döntést hozna az orosz vagyon határozatlan ideig tartó zárolásáról, hogy megelőzze Magyarország vétóját – írta a Financial Times.
A lap szerint a „sietve előkészített jogszabály” célja, hogy megőrizze Brüsszel nyomásgyakorló képességét az Egyesült Államok vezette ukrán békétárgyalásokon. A jogszabályt előkészítő diplomaták előnyösnek látják, ha a következő napokban gyorsan cselekednek, és leválasztják a vagyonok szankcionálásának kérdését, valamint a befagyasztott orosz vagyonból Ukrajnának juttatandó kölcsönök ügyéről.
Az Európai Bizottság a múlt héten tette közzé javaslatát, amely szerint az uniós szankciók alatt álló, 210 milliárd eurónyi orosz vagyont használnák fel egy, Kijevnek nyújtandó kölcsön fedezetéül – kezdetben 90 milliárd euró értékben, amelyet a következő két évben folyósítanának.
Ahhoz, hogy a terv működőképes legyen, az érintett vagyont nem hat hónapos időszakokra, hanem határozatlan időre kell befagyasztani, mert a hat hónapos meghosszabbításokhoz mind a 27 EU-tagállam egyhangú egyetértése szükséges.
A szankciók feloldásának kockázatát megkerülendő a Bizottság azt javasolta, hogy gazdasági válságok kezelésére fenntartott rendkívüli hatásköröket (az EU-szerződések 122. cikke alapján) vegyék igénybe, amelyekhez elég az uniós országok többségének támogatása.
A Financial Times szerint a szankciók „örökre” való rögzítése egyúttal üzenet Washingtonnak is. Az amerikai tisztviselők által részben kidolgozott első ukrán béketerv ugyanis azt irányozta elő, hogy a vagyon nagy részét két, amerikai vezetésű befektetési alapba öntsék. Az amerikaiak emellett igyekeztek visszatartani az európai politikusokat attól, hogy bármilyen lépést tegyenek a vagyon felhasználására, mielőtt megállapodnának a béketervről.
