Újabb ügyeskedés: megvan a terv, hogyan játszaná ki a magyar vétót Brüsszel

Brüsszel gyorsított eljárásban, már a jövő heti csúcstalálkozó előtt döntést hozna az orosz vagyon határozatlan ideig tartó zárolásáról, hogy megelőzze Magyarország vétóját – írta a Financial Times.

A lap szerint a „sietve előkészített jogszabály” célja, hogy megőrizze Brüsszel nyomásgyakorló képességét az Egyesült Államok vezette ukrán békétárgyalásokon. A jogszabályt előkészítő diplomaták előnyösnek látják, ha a következő napokban gyorsan cselekednek, és leválasztják a vagyonok szankcionálásának kérdését, valamint a befagyasztott orosz vagyonból Ukrajnának juttatandó kölcsönök ügyéről.