Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Financial Times vétó Magyarország Oroszország szankciók vagyon Európai Unió

Újabb ügyeskedés: megvan a terv, hogyan játszaná ki a magyar vétót Brüsszel

2025. december 10. 14:42

Rendkívüli hatásköröket vetnének be a bürokraták.

2025. december 10. 14:42
null

Brüsszel gyorsított eljárásban, már a jövő heti csúcstalálkozó előtt döntést hozna az orosz vagyon határozatlan ideig tartó zárolásáról, hogy megelőzze Magyarország vétóját – írta a Financial Times. 

A lap szerint a „sietve előkészített jogszabály” célja, hogy megőrizze Brüsszel nyomásgyakorló képességét az Egyesült Államok vezette ukrán békétárgyalásokon. A jogszabályt előkészítő diplomaták előnyösnek látják, ha a következő napokban gyorsan cselekednek, és leválasztják a vagyonok szankcionálásának kérdését, valamint a befagyasztott orosz vagyonból Ukrajnának juttatandó kölcsönök ügyéről.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Az Európai Bizottság a múlt héten tette közzé javaslatát, amely szerint az uniós szankciók alatt álló, 210 milliárd eurónyi orosz vagyont használnák fel egy, Kijevnek nyújtandó kölcsön fedezetéül – kezdetben 90 milliárd euró értékben, amelyet a következő két évben folyósítanának.

Ahhoz, hogy a terv működőképes legyen, az érintett vagyont nem hat hónapos időszakokra, hanem határozatlan időre kell befagyasztani, mert a hat hónapos meghosszabbításokhoz mind a 27 EU-tagállam egyhangú egyetértése szükséges.

A szankciók feloldásának kockázatát megkerülendő a Bizottság azt javasolta, hogy gazdasági válságok kezelésére fenntartott rendkívüli hatásköröket (az EU-szerződések 122. cikke alapján) vegyék igénybe, amelyekhez elég az uniós országok többségének támogatása.

A Financial Times szerint a szankciók „örökre” való rögzítése egyúttal üzenet Washingtonnak is. Az amerikai tisztviselők által részben kidolgozott első ukrán béketerv ugyanis azt irányozta elő, hogy a vagyon nagy részét két, amerikai vezetésű befektetési alapba öntsék. Az amerikaiak emellett igyekeztek visszatartani az európai politikusokat attól, hogy bármilyen lépést tegyenek a vagyon felhasználására, mielőtt megállapodnának a béketervről.

Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. december 10. 16:15
ROSSZ OROSZ POROSZ SZAROSZ ( SOROS GEORG ) - a helyzet fokozódik .
Válasz erre
0
0
templar62
2025. december 10. 16:13
Gaz cseléd .
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. december 10. 16:06
Fűrészelik maguk alatt a fát rendíthetetlen. És amikor lezúgnak, nem biztos, hogy úgy megússzák, mint amikor Micimackó esett le a fa tetejéről.
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. december 10. 15:57
lyon-v-2 Ki okozta ezt az "általuk nevezett gazdasági válságot" az EU-nak ? .. Egy Soros /Schwarcz György nevű sok országból kitiltott nemgój, akinek szőnyeg szélén állva tisztelgett Juncker és az többi EU-s vezető. EZ A LÉNYEG!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!