Figyelem, minden szülő legyen óvatos: népszerű termékeket hívott vissza a Nestlé

2025. december 10. 14:54

Aki a visszahívott termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne használja fel.

2025. december 10. 14:54
null

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt a Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket hívott vissza, mivel a Nestlé hollandiai Nunspeet üzemében az önellenőrzéskor végzett vizsgálat Bacillus cereus baktérium cereulide toxin jelenlétét mutatta ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerdán az MTI-vel.

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás intézkedéseit, a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomonköveti – írták a közleménybe.

A tájékoztatás szerint az intézkedésben érintett a 600 grammos BEBA OPTIPRO 1 anyatej-helyettesítő tápszer, amelynek minőségmegőrzési ideje 2027. április 30., tétel azonosítója 52870346BB, továbbá az 500 grammos LACTOGEN Harmony 1 anyatej-helyettesítő tápszer, amelynek minőségmegőrzési ideje 2027. április. 30., tétel azonosító: 53020346BB, az 500 grammos LACTOGEN Harmony 1 anyatej-helyettesítő tápszer, amelynek minőségmegőrzési ideje 2027. április. 30., tétel azonosító 53030346BA.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek, a hatóság közleményében azt kéri, hogy aki a visszahívott termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne használja fel.

A Bacillus cereus baktérium ételmérgezést okozó baktérium, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozó élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A nagy tömegben, szájon át bejutó kórokozó 6-16 órás lappangási idő után hányást és hasmenést okoz. A cereulid (cereulide) a Bacillus cereus baktérium által termelt toxin, amely főként keményítőtartalmú élelmiszerekben – rizs, tészta – jelenik meg, rendkívül hőálló, sütés, főzés sem semmisíti meg, hányingert, hányást okoz – ismertették.

(MTI)

A nyitókép illusztráció: Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas / AFP

