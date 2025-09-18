Eljárást indítottak a Wolt ellen kiskorúaknak kiszállított alkohol és a termékek állapota miatt

Több súlyos jogsértést állapítottak meg a Wolt cégcsoporthoz tartozó két vállalkozás működésében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyeletével lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során. Az eljárások eredményeként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal – jelentette be csütörtökön a hatóság.

Mint hozzátették, a cégcsoporttal szemben emellett további élelmiszerbiztonsági és munkavédelmi eljárások is folyamatban vannak.

A fogyasztóvédelmi hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma, sokszor a kiszállított termékek állagát és állapotát kifogásolták a fogyasztók.

Ezért rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálat indult az érintett vállalkozások gyakorlatának feltárására. Bár tavaly a legnagyobb piaci szereplők ellen már indult eljárás, a folyamatos ellenőrzések újabb jogsértési gyanúkat tártak fel. A fogyasztók teljes körű tájékoztatása és a sérülékeny csoportok védelme érdekében a Wolt futárcég és kapcsolódó vállalkozásai átfogó ellenőrzésen estek át.