Borul a bili Budapesten: a lakók megelégelték a közlekedési káoszt, a mocskos utcákat és a veszélyes éjszakai életet

A zsidó vezetők kezdeményesük kapcsán törvényes jogukra hivatkoztak. T törekvéseiket több szempontból is megindokolták. Úgy vélik, hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzat vezetése magára hagyta a városrész lakóit, és ezért a Fővárosi Önkormányzat is felelősségre vonható. Illetve a kerületet és a várost vezető szervek közlekedési kísérleteket folytatnak Belső-Erzsébetváros lakóin, ellehetetlenítve ezzel a parkolást és közlekedési káoszt okozva. A lakók ezen felül nehezményezik még a köztisztasági helyzetet, a közbiztonságot illetve a városrész szórakozóhelyeinek üzemeltetését.

A városrészben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az Önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be”