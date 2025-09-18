Borul a bili Budapesten: a lakók megelégelték a közlekedési káoszt, a mocskos utcákat és a veszélyes éjszakai életet

Óriási hibát követtek el Ausztriában, menekülnek Bécsből: Budapest és Pozsony az új célpont
A vezérigazgató szerint Ausztria reménytelen versenyképességi hátrányban van.
Frölich Róbert főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke népszavazást kezdeményeztek: azt szeretnék, hogy a városrész egy másik kerülethez csatlakozzon.
Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke népszavazás kiírását kezdeményeztek a rabbi Facebook-posztjában.
Tervük az, hogy bulinegyedet is magába foglaló Belső-Erzsébetváros váljon ki a VII. kerületből és csatlakozzon az V., a VI., vagy a VIII. kerülethez.
A zsidó vezetők kezdeményesük kapcsán törvényes jogukra hivatkoztak. T törekvéseiket több szempontból is megindokolták. Úgy vélik, hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzat vezetése magára hagyta a városrész lakóit, és ezért a Fővárosi Önkormányzat is felelősségre vonható. Illetve a kerületet és a várost vezető szervek közlekedési kísérleteket folytatnak Belső-Erzsébetváros lakóin, ellehetetlenítve ezzel a parkolást és közlekedési káoszt okozva. A lakók ezen felül nehezményezik még a köztisztasági helyzetet, a közbiztonságot illetve a városrész szórakozóhelyeinek üzemeltetését.
A városrészben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az Önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be”
– fogalmazott bejegyzésében Frölich Róbert rabbi.
Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere Facebook-bejegyzésében megtisztelőnek nevezte, hogy Belső-Erzsébetváros vallási vezetői Terézvárost is felvetették, mint olyan kerület, amelyhez csatlakozni szeretnének.
Persze örülünk, ha megtörténik a történelmi igazságtétel, és több mint 150 év után legalábbis közelebb kerülünk Nagy-Terézváros történelmi határainak helyreállításához”
– fogalmazott a kerületi polgármester.
