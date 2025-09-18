Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kerület városrész Frölich Róbert Belső-Erzsébetváros polgármester főrabbi

Borul a bili Budapesten: a lakók megelégelték a közlekedési káoszt, a mocskos utcákat és a veszélyes éjszakai életet

2025. szeptember 18. 10:05

Frölich Róbert főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke népszavazást kezdeményeztek: azt szeretnék, hogy a városrész egy másik kerülethez csatlakozzon.

2025. szeptember 18. 10:05
null

Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke népszavazás kiírását kezdeményeztek a rabbi Facebook-posztjában

Tervük az, hogy bulinegyedet is magába foglaló Belső-Erzsébetváros váljon ki a VII. kerületből és csatlakozzon az V., a VI., vagy a VIII. kerülethez.

Ezt is ajánljuk a témában

A zsidó vezetők kezdeményesük kapcsán törvényes jogukra hivatkoztak. T törekvéseiket több szempontból is megindokolták. Úgy vélik, hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzat vezetése magára hagyta a városrész lakóit, és ezért a Fővárosi Önkormányzat is felelősségre vonható. Illetve a kerületet és a várost vezető szervek közlekedési kísérleteket folytatnak Belső-Erzsébetváros lakóin, ellehetetlenítve ezzel a parkolást és közlekedési káoszt okozva. A lakók ezen felül nehezményezik még a köztisztasági helyzetet, a közbiztonságot illetve a városrész szórakozóhelyeinek üzemeltetését.

A városrészben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az Önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be”

– fogalmazott bejegyzésében Frölich Róbert rabbi.

Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere Facebook-bejegyzésében megtisztelőnek nevezte, hogy Belső-Erzsébetváros vallási vezetői Terézvárost is felvetették, mint olyan kerület, amelyhez csatlakozni szeretnének.

Persze örülünk, ha megtörténik a történelmi igazságtétel, és több mint 150 év után legalábbis közelebb kerülünk Nagy-Terézváros történelmi határainak helyreállításához”

– fogalmazott a kerületi polgármester.

Nyitókép: Lakatos Péter / MTI

***

 

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. szeptember 18. 11:30
Ugyanezeknek Trianonnál is hasonló tervük volt, Budapest bantusztán maradjon az övék, a többit meg vigye a fene.
Válasz erre
3
0
H3NY3_B-Oroszlan
2025. szeptember 18. 11:11
Ebből is látszik, hogy a "körúton belüli Európában" zsidónak lenni csak valami furcsa, az elmúlt 80 évben berögzült testtartás, aminek semmi köze az izraelita hitfelekezethez (még a Mazsihiszen belül sem), pláne a génekhez (lásd pl. az apai ágon magát zsidónak tartó Karsai-családot), sem Izraelhez, sem a régi pesti gettóhoz, de még valami jó értelemben vett szociáldemokrata politikai attitűdhöz sem. Ettől még persze Neandermüller neve ebben az összefüggésben nem fog elhangzani, mert azért egymás között vannak, de hogy ennek a nagyon tarka halmaznak mi a közös nevezője, az számomra egyre kevésbé világos. Ugye ab ovo vallásos ember nem lehet kommunista, de itt egészen másról van szó. Persze ha pénzről vagy hatalomról van szó, ők is simán egymás torkának ugranak (lásd pl. kicsiben a Mazsihisz kontra Emih cicaharcot, vagy a holy cactus idején a Wall strett farkasai által beáldozott káeurópai askenázi "tizenharmadik törzset"), és az sem biztos, hogy az óegygé a közös minimum.
Válasz erre
2
0
FredShine
•••
2025. szeptember 18. 10:42 Szerkesztve
Nemrég megjelent egy libsi dokumentumfilm, ami a romkocsma tulajdonosait valamiféle nemzeti hősökként ábrázolja, holott a valóság az, hogy ezek a legújabb típusú törvények felett álló maffiózók, akik emberek tízezreinek az életét ellehetetlenítve gazdagodtak meg, és Budapesten korábban soha nem látott alja kultúrát hoztak ide. Természetesen ez a meggazdagodott belpesti réteg azóta budai luxusvillákban nemzetihősködik.
Válasz erre
9
0
gullwing
2025. szeptember 18. 10:40
Mekkora égő már a balos zsidóknak (MAZSIHISZ) elege van a niderpatkány balos zsidóból... Még szerencse hogy az ávo nem létezik mert akkor belső ügyként rendezték volna...🤣
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!