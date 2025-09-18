Ft
Michael O ' Leary Bécs Magyarország Budapest Ausztria Ryanair Pozsony

Óriási hibát követtek el Ausztriában, menekülnek Bécsből: Budapest és Pozsony az új célpont

2025. szeptember 18. 09:40

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint Ausztria reménytelen versenyképességi hátrányban van, és felszólította az osztrák kormányt, hogy kövesse Svédország, Magyarország és Olaszország példáját.

2025. szeptember 18. 09:40
null

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója bejelentette, hogy három bécsi repülőgépet áthelyeznek Pozsonyba az osztrák légiközlekedési adók és magas reptéri díjak miatt – írja a Der Standard.

Szerinte Ausztria reménytelen versenyképességi hátrányban van, sőt, még Christian Stocker kancellárral is egyeztetett, 1 milliárd dolláros beruházást ígért alacsonyabb adók esetén.

A Ryanair-vezér felszólította az osztrák kormányt, hogy kövesse Svédország, Magyarország és Olaszország példáját az adó eltörlésében. 

A cikk megjegyzi, a magyar hátterű fapados, a Wizz Air szintén kivonul Bécsből a költségek miatt, járatait Budapestre helyezi át.

Nyitókép: AFP/Roland Schlager

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

csapláros
2025. szeptember 18. 12:25
vamonos-4 2025. szeptember 18. 10:45 ..."Az osztrak politika az, hogy "... és ez ki a faszt érdekel ? A bécsi utasforgalom a bécsiek, a mi utasforgalmunk a mi problémánk. Akinek meg nincs pénze, az meg nem repül, legföljebb kocsiba ül, vagy gyalog megy.... hahaha
Válasz erre
0
0
bunko-jobbos
2025. szeptember 18. 11:54
Egy köcsög tőkés, aki a szarból is aranyat akarna kisajtolni. Mindjá' sírok, hogy elszegényednek szegények. :-)))))
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. szeptember 18. 11:34
Az osztrákok és a németek is védik a SAJÁT légitársaságukat és nem kedvelik a low cost külföldi érdekeltségűeket, melyek nagy konkurrensek a drágább menetrendszerinti légitársasággal szemben. Azt se felejtsük el, h. az osztrák v. német turista büszke a saját légitársaságára és inkább azt választja mint egy "szegényebb" ország járatát. Ez az igazság, ezért a Ryanair inkább a magyar , a szlovák, olasz piacot választja és a svédeket, ahol igen sok az idegen és ők nézik a rep.jegy olcsóságát is.
Válasz erre
3
0
triacus-2
2025. szeptember 18. 11:15
@kiabrandult-fideszes, 2025. szeptember 18. 10:41: Tehát a cikk forrásául szolgáló ausztriai, 1988-ban alapított, szociálliberálisnak tartott (en.wikipedia.org/wiki/Der_Standard ) Der Standard cikkét: derstandard.at/story/3000000288127/ryanair-zieht-flieger-von-wien-ab-und-spricht-von-flug-krisenherd-oesterreich szerinted Viktor írta, és csak a szektásoknak szól. Aha... Biztos a RyanAir sajtóközleményét: corporate.ryanair.com/news/ryanair-cuts-3-aircraft-closes-3-vienna-routes-for-w25-due-to-high-taxes-airport-fees/?market=en is a Viktor írta - legalábbis szerinted - ugye? A haladó, Nyugati, Független Objektív Sajtó fellegvárának tartott Reuters: reuters.com/en/ryanair-scraps-three-vienna-routes-demands-lower-taxes-fees-2025-09-17/ is a KESMA karmaiban van - legalábbis szerinted.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!