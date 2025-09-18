Óriási hibát követtek el Ausztriában, menekülnek Bécsből: Budapest és Pozsony az új célpont

Az osztrákok szerint Magyarország megelőzte őket – nagyon aggódnak a jövőjük miatt
Nem bírják a költségnövekedést.
Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint Ausztria reménytelen versenyképességi hátrányban van, és felszólította az osztrák kormányt, hogy kövesse Svédország, Magyarország és Olaszország példáját.
Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója bejelentette, hogy három bécsi repülőgépet áthelyeznek Pozsonyba az osztrák légiközlekedési adók és magas reptéri díjak miatt – írja a Der Standard.
Szerinte Ausztria reménytelen versenyképességi hátrányban van, sőt, még Christian Stocker kancellárral is egyeztetett, 1 milliárd dolláros beruházást ígért alacsonyabb adók esetén.
A Ryanair-vezér felszólította az osztrák kormányt, hogy kövesse Svédország, Magyarország és Olaszország példáját az adó eltörlésében.
A cikk megjegyzi, a magyar hátterű fapados, a Wizz Air szintén kivonul Bécsből a költségek miatt, járatait Budapestre helyezi át.
