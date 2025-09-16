Az osztrákok szerint Magyarország megelőzte őket – nagyon aggódnak a jövőjük miatt

Fontos időpont látott napvilágot a Wizz Airről: eddigre dőlhet el a fapados sorsa
A Ryanairről is beszélt a vezérigazgató.
A Die Presse szerint több ágazatban is romlik Ausztria nemzetközi versenyhelyzete, miközben Budapest előnybe került a légi iparban, ugyanis nem vezették be azt az adónemet, amit Bécsben.
A Wizz Air bejelentette, hogy a magas bécsi reptéri díjak és adók miatt 2026 márciusáig teljesen kivonul Bécsből. Hasonló okokból Ryanair is csökkentheti bécsi járatait, Michael O’Leary vezérigazgató kormányzati lépéseket sürget a költségek mérséklésére, ellenkező esetben beruházásokat vonhatnak vissza – írja a Die Presse.
Az Austrian Airlines vizsgálja az átvehető útvonalakat, ám Annette Mann, a légitársaság vezetője is panaszkodik az ausztriai költségnövekedésre, amely veszélyezteti a versenyképességet. Megjegyezte, Budapesten nincs ilyen repülőjegyadó, ami versenyelőnyt jelent a régióban.
A cikk szerint ez nemcsak a légi közlekedést érinti: más ágazatokban is romlik Ausztria nemzetközi versenyhelyzete, csak kevésbé látványosan.
Nyitókép: AFP/Salih Okuroglu
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.