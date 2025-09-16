Ft
Bécs Magyarország Wizz Air Budapest Ausztria Ryanair

Az osztrákok szerint Magyarország megelőzte őket – nagyon aggódnak a jövőjük miatt

2025. szeptember 16. 09:32

A Die Presse szerint több ágazatban is romlik Ausztria nemzetközi versenyhelyzete, miközben Budapest előnybe került a légi iparban, ugyanis nem vezették be azt az adónemet, amit Bécsben.

2025. szeptember 16. 09:32
null

A Wizz Air bejelentette, hogy a magas bécsi reptéri díjak és adók miatt 2026 márciusáig teljesen kivonul Bécsből. Hasonló okokból Ryanair is csökkentheti bécsi járatait, Michael O’Leary vezérigazgató kormányzati lépéseket sürget a költségek mérséklésére, ellenkező esetben beruházásokat vonhatnak vissza – írja a Die Presse.

Az Austrian Airlines vizsgálja az átvehető útvonalakat, ám Annette Mann, a légitársaság vezetője is panaszkodik az ausztriai költségnövekedésre, amely veszélyezteti a versenyképességet. Megjegyezte, Budapesten nincs ilyen repülőjegyadó, ami versenyelőnyt jelent a régióban.

A cikk szerint ez nemcsak a légi közlekedést érinti: más ágazatokban is romlik Ausztria nemzetközi versenyhelyzete, csak kevésbé látványosan.

Nyitókép: AFP/Salih Okuroglu

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

abcd2k
2025. szeptember 16. 10:19
Én már látom a kismartoni Fogorvosok utcáját, ahová a magyarok járnak, meg Sopronban az osztrák cukrászokat. Nem, nem delirálok, ez csak idő kérdése a nyugat határa áttolódik kelet, dél-kelet irányába.
Válasz erre
0
0
hegyaljai-2
2025. szeptember 16. 10:13
Végül is csak az nem derül ki a cikkből, illetve a nyilatkozatokból, hogy "mennyi az annyi". A reptéren vannak kiszolgálási díjak, van üzemanyag ár, és ezek szerint Bécsben még egy külön adó is. Ezek aránya lehet az érdekes.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 16. 10:04
Ezért aztán mindenhol keresztbe tesznek nekünk, ahogy szokták az Alpok románjai.
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 16. 10:02
Alakul ez. Úgy fogjuk őket utólérni, hogy ők lassítanak be. Amit ráadásul ők akartak. :))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!