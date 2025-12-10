A történet ikonikus jelképét az arany vécé teremtette meg, amely Mindics otthonában állt — abban a lakásban, ahol 2021-ben Zelenszkij születésnapját is ünnepelték. A luxus és a háború alatti nyomor ilyen éles kontrasztja óhatatlanul rombolta az elnöki imázst. Mindics időközben eltűnt. A Die Welt szerint könnyen lehet, hogy helikopterrel hagyta el Ukrajnát — ami hivatalos engedély nélkül lehetetlen. A kérdés adja magát: ki figyelmeztette, és ki segítette menekülését?

Zelenszkij pártján belül is fogy a türelem

A botrány már a hatalmon lévők körében is feszültséget gerjesztett. Andrij Pavlovszkij szerint Zelenszkijnek már régen meg kellett volna hoznia a megfelelő személyi döntéseket. A szakértő így fogalmazott:

Ameddig hatalmon maradnak, minden egyes nap veszélyt jelentenek Ukrajna létezésére.

Pavlovszkij hozzátette, hogy az elnöknek most érkezett el az utolsó esélye, hogy becsületes embereket nevezzen ki, mert a lojalitás és a barátság alapján történő kinevezések nem képesek megmenteni a kritikus ukrajnai helyzetet. Egyre többen bírálják azt is, hogy amikor nyáron kiderült: