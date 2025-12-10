Történelmi mélypontra került Zelenszkij támogatottsága, az ukrán társadalom látványosan elfordult az elnöktől

Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Az új közvélemény-kutatás szerint drámai változás állt be az ukrán politikai térben, miután az országot megrázta a minden korábbinál súlyosabb korrupciós ügy. A botrány után Zelenszkij támogatottsága is látványosan visszaesett, ami egyre több kérdést vet fel az elnök mozgásteréről és jövőbeli esélyeiről.
Az Info Sapiens frissen közölt felmérése szerint Zelenszkij támogatottsága meredek zuhanásba kezdett, és a botránytól felforrósodott ukrán közéletben már csak a választók 20,3 százaléka mondaná azt, hogy ismét az elnökre szavazna. A The Kyiv Independent beszámolója szerint ez jelentős visszaesés az októberi 24,3 százalékhoz képest, és egyértelműen a napokkal korábban kipattant korrupciós ügy következménye. A felmérés rámutat: bár továbbra is ő a legnépszerűbb jelölt, a társadalmi lendület, amellyel 2019-ben hatalomra került, mára gyakorlatilag eltűnt.
A The Kyiv Independent felidézi: amikor Zelenszkij 2019-ben hatalomra került, 80 százalék bízott benne. A háború kitörésekor a támogatottság látványosan megugrott, elérve a 90 százalékot. A KIIS idei őszi kutatása azonban már egészen más képet rajzol:
Különösen beszédes adat, hogy mindössze 25 százalék gondolja úgy, Zelenszkijnek hivatalban kellene maradnia a háború lezárása után. A politikai konkurencia eközben erősödik:
Zaluzsnij már 19,1 százalékon áll, sőt egy róla elnevezett, nem létező párt is több támogatót szerezne (21,8 százalékot), mint Zelenszkij pártja, amely csupán 11,5 százalékon állna.
A választók közel 23,6 százaléka bizonytalan vagy válaszmegtagadó — ez már önmagában jelzi, hogy az ukrán politikai tér ingataggá vált. A felmérés szerint Budanov mindössze 5,1 százalékot kapna, így az alternatívák is széttöredezettek. A hadiállapot miatt választást nem lehet tartani, de a közvélemény már most átrendeződött.
A közvélemény erejének megroppanása nem érthető az ukrán politikát felforgató Mindics-ügy nélkül, amelyről a Mandiner is beszámolt néhány hete. A botrányban az ukrán elit tagjai és az elnök bizalmasai is érintettek lehetnek. A Die Welt értesülései szerint Timur Mindics, Zelenszkij régi üzlettársa olyan hálózatot működtetett, amelyen keresztül százmillió dollárok áramlottak át állami és félállami vállalatokon.
A házkutatásokon amerikai banki csomagolású dollárkötegek kerültek elő, rajtuk még a vonalkódokkal és a banki szalagokkal.
A történet ikonikus jelképét az arany vécé teremtette meg, amely Mindics otthonában állt — abban a lakásban, ahol 2021-ben Zelenszkij születésnapját is ünnepelték. A luxus és a háború alatti nyomor ilyen éles kontrasztja óhatatlanul rombolta az elnöki imázst. Mindics időközben eltűnt. A Die Welt szerint könnyen lehet, hogy helikopterrel hagyta el Ukrajnát — ami hivatalos engedély nélkül lehetetlen. A kérdés adja magát: ki figyelmeztette, és ki segítette menekülését?
A botrány már a hatalmon lévők körében is feszültséget gerjesztett. Andrij Pavlovszkij szerint Zelenszkijnek már régen meg kellett volna hoznia a megfelelő személyi döntéseket. A szakértő így fogalmazott:
Ameddig hatalmon maradnak, minden egyes nap veszélyt jelentenek Ukrajna létezésére.
Pavlovszkij hozzátette, hogy az elnöknek most érkezett el az utolsó esélye, hogy becsületes embereket nevezzen ki, mert a lojalitás és a barátság alapján történő kinevezések nem képesek megmenteni a kritikus ukrajnai helyzetet. Egyre többen bírálják azt is, hogy amikor nyáron kiderült:
A korrupcióellenes szervek Mindics ellen nyomoznak, Zelenszkij egyetlen éjszaka alatt módosíttatta a törvényt, amely a NABU-t és a SAPO-t az elnöki hivatal alá rendelte volna.
A javaslatot eredetileg eltűnt személyek kereséséről szóló törvényként nyújtották be — az átírás, az elfogadás és az aláírás pedig villámgyorsan lezajlott. A közfelháborodás miatt végül visszavonta, de ez az epizód a mai napig kísérti.
Az elnök veszélyezteti hazája létezését.
Nyitókép: Petras Malukas / AFP