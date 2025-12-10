Ft
korrupció arany vécé felmérés Zelenszkij Ukrajna támogatottság

Történelmi mélypontra került Zelenszkij támogatottsága, az ukrán társadalom látványosan elfordult az elnöktől

2025. december 10. 15:04

Az új közvélemény-kutatás szerint drámai változás állt be az ukrán politikai térben, miután az országot megrázta a minden korábbinál súlyosabb korrupciós ügy. A botrány után Zelenszkij támogatottsága is látványosan visszaesett, ami egyre több kérdést vet fel az elnök mozgásteréről és jövőbeli esélyeiről.

2025. december 10. 15:04
null

Az Info Sapiens frissen közölt felmérése szerint Zelenszkij támogatottsága meredek zuhanásba kezdett, és a botránytól felforrósodott ukrán közéletben már csak a választók 20,3 százaléka mondaná azt, hogy ismét az elnökre szavazna. A The Kyiv Independent beszámolója szerint ez jelentős visszaesés az októberi 24,3 százalékhoz képest, és egyértelműen a napokkal korábban kipattant korrupciós ügy következménye. A felmérés rámutat: bár továbbra is ő a legnépszerűbb jelölt, a társadalmi lendület, amellyel 2019-ben hatalomra került, mára gyakorlatilag eltűnt.

Zelenszkij támogatottsága történelmi mélypontra esett, az ukrán társadalom látványosan elfordul tőle. A friss felmérések drámai politikai átrendeződést jeleznek.
Zelenszkij támogatottsága történelmi mélypontra esett, az ukrán társadalom látványosan elfordul tőle. A friss felmérések drámai politikai átrendeződést jeleznek.
Forrás: ANDRII NESTERENKO / AFP

A The Kyiv Independent felidézi: amikor Zelenszkij 2019-ben hatalomra került, 80 százalék bízott benne. A háború kitörésekor a támogatottság látványosan megugrott, elérve a 90 százalékot. A KIIS idei őszi kutatása azonban már egészen más képet rajzol: 

  • a bizalom 60 százalékra csökkent, 
  • miközben 35 százalék már nem bízik az elnökben.

Különösen beszédes adat, hogy mindössze 25 százalék gondolja úgy, Zelenszkijnek hivatalban kellene maradnia a háború lezárása után. A politikai konkurencia eközben erősödik: 

Zaluzsnij már 19,1 százalékon áll, sőt egy róla elnevezett, nem létező párt is több támogatót szerezne (21,8 százalékot), mint Zelenszkij pártja, amely csupán 11,5 százalékon állna.

A választók közel 23,6 százaléka bizonytalan vagy válaszmegtagadó — ez már önmagában jelzi, hogy az ukrán politikai tér ingataggá vált. A felmérés szerint Budanov mindössze 5,1 százalékot kapna, így az alternatívák is széttöredezettek. A hadiállapot miatt választást nem lehet tartani, de a közvélemény már most átrendeződött.

A közvélemény erejének megroppanása nem érthető az ukrán politikát felforgató Mindics-ügy nélkül, amelyről a Mandiner is beszámolt néhány hete. A botrányban az ukrán elit tagjai és az elnök bizalmasai is érintettek lehetnek. A Die Welt értesülései szerint Timur Mindics, Zelenszkij régi üzlettársa olyan hálózatot működtetett, amelyen keresztül százmillió dollárok áramlottak át állami és félállami vállalatokon.

A házkutatásokon amerikai banki csomagolású dollárkötegek kerültek elő, rajtuk még a vonalkódokkal és a banki szalagokkal. 

A történet ikonikus jelképét az arany vécé teremtette meg, amely Mindics otthonában állt — abban a lakásban, ahol 2021-ben Zelenszkij születésnapját is ünnepelték. A luxus és a háború alatti nyomor ilyen éles kontrasztja óhatatlanul rombolta az elnöki imázst. Mindics időközben eltűnt. A Die Welt szerint könnyen lehet, hogy helikopterrel hagyta el Ukrajnát — ami hivatalos engedély nélkül lehetetlen. A kérdés adja magát: ki figyelmeztette, és ki segítette menekülését?

Zelenszkij pártján belül is fogy a türelem

A botrány már a hatalmon lévők körében is feszültséget gerjesztett. Andrij Pavlovszkij szerint Zelenszkijnek már régen meg kellett volna hoznia a megfelelő személyi döntéseket. A szakértő így fogalmazott: 

Ameddig hatalmon maradnak, minden egyes nap veszélyt jelentenek Ukrajna létezésére.

Pavlovszkij hozzátette, hogy az elnöknek most érkezett el az utolsó esélye, hogy becsületes embereket nevezzen ki, mert a lojalitás és a barátság alapján történő kinevezések nem képesek megmenteni a kritikus ukrajnai helyzetet. Egyre többen bírálják azt is, hogy amikor nyáron kiderült: 

A korrupcióellenes szervek Mindics ellen nyomoznak, Zelenszkij egyetlen éjszaka alatt módosíttatta a törvényt, amely a NABU-t és a SAPO-t az elnöki hivatal alá rendelte volna. 

A javaslatot eredetileg eltűnt személyek kereséséről szóló törvényként nyújtották be — az átírás, az elfogadás és az aláírás pedig villámgyorsan lezajlott. A közfelháborodás miatt végül visszavonta, de ez az epizód a mai napig kísérti.

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

