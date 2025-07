A legváratlanabb időpontban bénulhat meg Budapest: beavatott a terveibe Hadházy Ákos

Váratlan húzással állt elő Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő a korábbiaktól eltérően ezen a héten szombaton szervez tüntetést. A politikus Facebook-oldalán így fogalmazott a döntés kapcsán: „kivételesen szombaton találkozunk újra a Ferenciek terén!

Az elmúlt 17(!) alkalommal többen is kérték, hogy legyen hétvégi esemény, mert sokaknak csak akkor megfelelő az időpont.

Az ő kedvükért most rendhagyó módon szombaton tartjuk a tiltakozást. Ez az alkalom nemcsak lehetőséget ad arra, hogy azok is csatlakozhassanak, akik eddig nem tudtak eljönni – hanem arra is, hogy együtt visszatekintsünk az eddigi eredményeinkre, és beszéljünk az előttünk álló feladatokról” – fogalmazott a politikus.