Így mérne megsemmisítő csapást Brüsszel a „renitens” országokra, a magyarokat sem kímélnék!

Ahogyan várni lehetett, a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásait erősen lejjebb faragják, nagyjából 25-30 százalékkal jut majd kevesebb a gazdáknak, ami már most elképesztő tiltakozási hullámot váltott ki, többek között Magyarországon is. De ezen túl a kohéziós forrásokat is visszanyesik, jelentősen kevesebb pénz járna a fejlődő régióknak. Mindkét terület átalakításával Magyarország komoly pénzektől esne el.