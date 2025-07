Botrány: miközben Brüsszelben épp ledarálják a gazdák uniós támogatását, az agrárbizottsági tag Magyar Péter evezget

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, az Európai Bizottság szerdán mutatta be az új hétéves költségvetési tervezetet, amelyben a szivárgó hírek szerint súlyosan megvágnák az agrártámogatásokat. Ezzel kapcsolatban Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője korábban rámutatott: „Magyar Péter az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának tagja. Ez a Bizottság ma este rendkívüli ülést tart, az agrárbiztos ezen mutatja be részletesen, hogy hogyan akarják átalakítani az agrártámogatási rendszert. Magyar Péter ezen az ülésen nem fog részt venni, mert evezget a Tiszán”.