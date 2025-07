„Egyértelműen kiszivárogtatás történt”: most már Moszkva és Szentpétervár sincs biztonságban

Visszatért a hidegháborús gondolatiság, a Nyugat fölébredt, míg Oroszország fokozatosan Kína fojtó ölelésébe kerül – fogalmazott Tarjányi Péter író és biztonságpolitikai szakértő az Index Frontvonal című műsorában.

Az elemző többek között az Egyesült Államok elnökének Vlagyimir Putyinhoz intézett ultimátumáról is beszélt. „Amit látnunk kell a konkrét tényekben, hogy végül is mi az, amit az Egyesült Államok ténylegesen át fog adni Ukrajnának. Hogy ez mire lesz elegendő. Azt kell látnunk, hogy vannak védelmi technológiák, ez elsősorban a légvédelmi rendszerek vonatkozásában, a Patriot rendszerek átadását jelenti. Ezt sem dimenzionálnám túl” – jelentette ki Tarjányi Péter, hozzátéve, hogy ezek mellett még a Tomahawk cirkálórakéták átadásában gondolkodik az Egyesült Államok.

„Ez egy olyanfajta precíziós csapáslehetőség-bővülés, ami Ukrajnának lehetőséget ad arra, hogy nagyon komoly logisztikai központokat tudjon tömegesen támadni olyan korszerű rendszerekkel, amelyeknek a zavarása hihetetlenül nehezen megy az orosz hadseregnek...

El tudja vinni Ukrajna a háborút azokba a nagyvárosokba, amelyek eddig is érzékelték a »különleges hadműveletet«, de sokkal keményebb támadásokkal”

– vélekedett a biztonságpolitikai szakértő, aki szándékos kiszivárogtatásnak tartja, ahogyan nyilvánosságra került, miszerint Donald Trump azt kérdezte Volodimir Zelenszkijtől, hogy Ukrajna képes lenne-e Moszkva vagy Szentpétervár bombázására. „Ez jelzés a harmadik félnek, hogy figyeljetek ide, eddig eljutottunk egy bizonyos határig, orromnál fogva vezettetek, most sarkosan fogalmazok, de ez most már nem fog menni, és hogyha kell, a legsúlyosabb lépéseket is megteszem” – mondta Tarjányi.