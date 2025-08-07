Nem kérdés: egyetemi oktatók is állampolgárok, joguk van politikai véleményt megfogalmazni. Ám ha ez a vélemény nyíltan a köztársasági elnök »zsarolását« javasolja, akkor nem pusztán egyéni megnyilvánulásról, hanem a demokratikus közélet határainak átlépéséről beszélünk. Ilyenkor az egyetemnek nem az a dolga, hogy »csiki-csukit« játsszon a »magánvélemény« és a »hivatalos szerep« között, hanem az, hogy megvédje saját normáit.

A demokratikus közélet egyik alapfeltétele a felelős véleménynyilvánítás. Ebbe beletartozik, hogy ne relativizáljuk az erőszakos eszközökre való utalásokat, különösen ne tegyük ezt jogi tekintéllyel felruházott szereplőként. Fleck Zoltán kijelentései, függetlenül attól, hogy milyen szándék vezérelte őket, a politikai radikalizmus felé mozdítják el a közbeszédet. Ennek veszélyei beláthatatlanok. Az ELTE pedig nem háríthatja el a felelősségét azzal, hogy az oktatói »magánvéleményt« hangoztatnak. Egy közéleti szerepvállalás ugyanis mindig kettős: személyes és intézményi. Ha pedig az intézmény értékekről, felelősségről és etikáról beszél, akkor annak legyen is tétje. A demokráciának nemcsak intézményei vannak, hanem kulturális feltételei is. Ezeket a feltételeket rombolja, ha a jogállam eszközeit fenyegetésre cseréljük, függetlenül attól, hogy ezt az egyetemi katedráról tesszük-e meg.”