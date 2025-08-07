Ft
08. 07.
csütörtök
ELTE kommunikáció Fleck Zoltán vélemény

Professzor a politikai nyomásgyakorlás határán – Fleck Zoltán kijelentései és az egyetemi felelősség dilemmája

2025. augusztus 07. 17:32

A Tisza Sziget elnevezésű eseményen elhangzott kijelentései nemcsak a demokratikus normák határait feszegetik, de egyben rámutatnak az egyetemi világ és a közélet közötti felelősségi határok súlyos problémáira is.

2025. augusztus 07. 17:32
Fleck Zoltán a Tisza-sziget egyik rendezvényén
Transzparens Oktatásért
transzparensoktatasert.hu

„Az ELTE kommunikációja jelenleg kettős: miközben hangsúlyozza a véleménynyilvánítás szabadságát, egyúttal »elhatárolódik« a kijelentésektől, de nem von le belőle semmilyen konzekvenciát. Ez a kettősség hitelteleníti az intézmény normatív szerepét, és relativizálja azokat az erkölcsi elvárásokat, amelyeket maga fogalmaz meg a saját etikai szabályzata alapján.

Nem kérdés: egyetemi oktatók is állampolgárok, joguk van politikai véleményt megfogalmazni. Ám ha ez a vélemény nyíltan a köztársasági elnök »zsarolását« javasolja, akkor nem pusztán egyéni megnyilvánulásról, hanem a demokratikus közélet határainak átlépéséről beszélünk. Ilyenkor az egyetemnek nem az a dolga, hogy »csiki-csukit« játsszon a »magánvélemény« és a »hivatalos szerep« között, hanem az, hogy megvédje saját normáit.

A demokratikus közélet egyik alapfeltétele a felelős véleménynyilvánítás. Ebbe beletartozik, hogy ne relativizáljuk az erőszakos eszközökre való utalásokat, különösen ne tegyük ezt jogi tekintéllyel felruházott szereplőként. Fleck Zoltán kijelentései, függetlenül attól, hogy milyen szándék vezérelte őket, a politikai radikalizmus felé mozdítják el a közbeszédet. Ennek veszélyei beláthatatlanok. Az ELTE pedig nem háríthatja el a felelősségét azzal, hogy az oktatói »magánvéleményt« hangoztatnak. Egy közéleti szerepvállalás ugyanis mindig kettős: személyes és intézményi. Ha pedig az intézmény értékekről, felelősségről és etikáról beszél, akkor annak legyen is tétje. A demokráciának nemcsak intézményei vannak, hanem kulturális feltételei is. Ezeket a feltételeket rombolja, ha a jogállam eszközeit fenyegetésre cseréljük, függetlenül attól, hogy ezt az egyetemi katedráról tesszük-e meg.”

Nagy Attila Tibor

Jaj Fleck Zoltánnak!

rimelek
2025. augusztus 07. 18:10
Politizál a tanár, Ennek nagy az ára: Ne lépjen többé fel Oktatni a karedrára!
herden100
2025. augusztus 07. 18:06
hu.m.wikipedia.org/wiki/Bolsevikok
Gubbio
2025. augusztus 07. 18:05 Szerkesztve
Nagyon egyszerű a helyzet. Meg kell szüntetni az ELTE Jogi Karának közpénzből való fenntartását. Annyi léhűtőre és balliberális ideológiából élőre, amennyi évről évre ott végez, amúgy sincs szüksége a magyar társadalomnak. Menjenek át magánegyetembe. Lássuk, meg tudnak-e élni VALÓS munkából és MÉG VALÓSABB teljesítményből!
nemmondom-3
2025. augusztus 07. 17:53
A teljes egyetemi világ nem azonos az ELTE-el.
