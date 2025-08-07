Feljelentették a tiszás Fleck Zoltánt, mert az alkotmányos rendet veszélyeztetheti
Mint írták, Magyarország alkotmányos rendjének védelme minden magyar állampolgár és politikai szervezet kötelessége.
Jaj Fleck Zoltánnak!
„JAJ FLECK ZOLTÁNNAK!
A Fleck Zoltán elleni feljelentés, a kormánypárti nyomás az ELTE-re az oktató kirúgása érdekében cáfolják azt a kormánypárti állítást, hogy Magyarországon nagyobb a szabadság, mint Nyugaton.
Most, hogy már ismerjük Fleck előadásának szövegét (tehát a kontextust is), látható, hogy nem került sor bűncselekményre. Ettől még az anyagilag nem könnyű helyzetben lévő ELTE engedhet a kormányzati elvárásnak...
Lám, csak van nálunk is cancel culture. Most éppen fideszes.”
A jogszociológus 2022-ben lemondott volna a jogállamiság érvényesüléséről.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd