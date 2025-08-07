„JAJ FLECK ZOLTÁNNAK!

A Fleck Zoltán elleni feljelentés, a kormánypárti nyomás az ELTE-re az oktató kirúgása érdekében cáfolják azt a kormánypárti állítást, hogy Magyarországon nagyobb a szabadság, mint Nyugaton.

Most, hogy már ismerjük Fleck előadásának szövegét (tehát a kontextust is), látható, hogy nem került sor bűncselekményre. Ettől még az anyagilag nem könnyű helyzetben lévő ELTE engedhet a kormányzati elvárásnak...

Lám, csak van nálunk is cancel culture. Most éppen fideszes.”