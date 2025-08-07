Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nagy Attila Tibor Fleck Zoltán vélemény

Van nálunk is cancel culture. Most éppen fideszes

2025. augusztus 07. 15:26

Jaj Fleck Zoltánnak!

2025. augusztus 07. 15:26
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„JAJ FLECK ZOLTÁNNAK!

A Fleck Zoltán elleni feljelentés, a kormánypárti nyomás az ELTE-re az oktató kirúgása érdekében cáfolják azt a kormánypárti állítást, hogy Magyarországon nagyobb a szabadság, mint Nyugaton. 

Most, hogy már ismerjük Fleck előadásának szövegét (tehát a kontextust is), látható, hogy nem került sor bűncselekményre. Ettől még az anyagilag nem könnyű helyzetben lévő ELTE engedhet a kormányzati elvárásnak... 

Lám, csak van nálunk is cancel culture. Most éppen fideszes.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pulsarito
•••
2025. augusztus 07. 16:39 Szerkesztve
Halálkufár! Már megint kevered a szezont a fazonnal. A cancel culture és fleck zoltán egy lapon sem említhető! Két teljesen különböző dolog, szóval mint már írtam korábban nem megy neked ez a politikai elemzős dolog ne erőltesd! Csak magadat égeted!
Válasz erre
0
0
logoff-mihaly
2025. augusztus 07. 16:38
Ennél ez a tornából felmentett körmönfontabb demagóg szokott lenni. Látszik, hogy nagy a kapkodás a szerecsenmosdatás közben mert mielőtt elbődült volna Foltoska nem egyeztetett a véd hadsereggel. Még a megszokottnál is hiteltelenebb, hogy a kikötői repedtlukuból megint szűzlányt akarnak faragni.
Válasz erre
0
0
Poldi bácsi
2025. augusztus 07. 16:32
"Kedves" NAT! Alattam ben2 nagyon jól megfogalmazta a lényeget, amit egyetlen dologgal egészítenék. Ilyen buta fasz ne tanítson JOGOT! Sőt tovább megyek, takarodjon a fiatalok közeléből is! Ne oktasson senkit emberi alkalmatlanság miatt.
Válasz erre
1
0
kbs-real
2025. augusztus 07. 16:29
Ez hülye. Vagy fogalma sincs róla, mi a cancel culture.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!