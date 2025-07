Az osztrákok szerint nagy a baj, ostrom alá vették Cristiano Ronaldóék szállodáját

Az egyik család ezer eurót költött azért, hogy begyűjtsön egy autogramot, más az ajtaján is dörömbölt – állítólag utóbbinál

Ronaldo már türelmét elvesztve azzal fenyegetőzött, hogy kihívja a rendőröket.

Az edzések előtt és után a rajongók szakadó esőben is képesek megrohamozni a pályára vezető utat. Szombaton ebből kis híján baleset is történt, mert a vizes aszfalton – ahol autók is közlekednek – megcsúsztak néhányan. A Krone azt írja, hogy Cristiano Ronaldo vasárnap végül beadta a derekát, és kiment a szurkolókat üdvözölni.

A fotók tanúsága szerint a portugál zseni nem igazán élvezte a találkozást, autogramosztást, de becsületére legyen mondva, mindent aláírt: focilabdákat, mezeket, képeket, de még rendszámtáblákat és alsóneműket is.

A hotel vezetőségét nagyon meglepte az a felhajtás, ami CR 7-et körülveszi. „Hogy alábecsültük-e a szaúdi csapat edzőtáborát egy ekkora világsztárral a soraiban? Erre nem igazán tudok válaszolni. De ha jövőre visszatérnek, mindent teljesen másképp kell csinálnunk” – nyilatkozta a Krone-nak Alexander Strobl, a szálloda tulajdonosa, akinek rengeteg túlórát kellett engedélyeznie a napokban.

Az Al-Naszr hivatalosan augusztus 4-ig tartózkodik Saalfeldenben, majd utána Portugáliában folytatja a felkészülést. Az osztrák lap azt írja, a kialakult helyzetre tekintettel elképzelhető, hogy Cristiano Ronaldo korábban távozik az ausztriai edzőtáborból.

Fotó: Alexandra Beier / AFP