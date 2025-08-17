Ft
Elhunyt Terence Stamp, a klasszikus Superman-filmek ikonikus főgonosza

2025. augusztus 17. 19:13

Pályafutása hat évtizede alatt számos rangos elismerésben és jelölésben részesült.

2025. augusztus 17. 19:13
null

87 éves korában elhunyt Terence Stamp angol színész, aki a Superman-filmekben Zod tábornokot formálta meg. A család tájékoztatása szerint Stamp vasárnap reggel halt meg – írta a Reuters.

Terence Stamp 1938. július 22-én született Londonban. 

Gyermekkorában átélte a második világháborús bombázásokat, majd az iskola befejezése után először a reklámszakmában dolgozott. 

Később ösztöndíjjal került színművészeti iskolába, ahol elkezdte színészi pályáját.

Hat évtizeden át tartó karrierje során számos rangos díjat és jelölést kapott. 

A Billy Budd című filmben nyújtott alakításáért 1962-ben elnyerte a Golden Globe-díjat, emellett Oscar- és BAFTA-jelölést is kapott. 1965-ben Cannes-ban a legjobb színésznek járó díjjal jutalmazták A gyűjtő című filmben nyújtott teljesítményéért.

Legnagyobb hírnevet Zod tábornok szerepe hozta számára az 1978-as Superman-ben és annak 1980-as folytatásában, a Superman II-ben, amelyekben Christopher Reeve játszotta a címszereplőt.

Nyitókép: Valery HACHE / AFP

