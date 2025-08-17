Elhunyt Terence Stamp, a klasszikus Superman-filmek ikonikus főgonosza

Ilyen lett volna, ha Superman Sztálin oldalán száll harcba
Amikor már azt hittük, hogy elolvastuk 2024 legjobb képregényeit, akkor akadt a kezünkbe a Vörös hős, ami könnyedén maga mögé utasítja a legtöbb tavalyi kötetet.
Pályafutása hat évtizede alatt számos rangos elismerésben és jelölésben részesült.
87 éves korában elhunyt Terence Stamp angol színész, aki a Superman-filmekben Zod tábornokot formálta meg. A család tájékoztatása szerint Stamp vasárnap reggel halt meg – írta a Reuters.
Terence Stamp 1938. július 22-én született Londonban.
Gyermekkorában átélte a második világháborús bombázásokat, majd az iskola befejezése után először a reklámszakmában dolgozott.
Később ösztöndíjjal került színművészeti iskolába, ahol elkezdte színészi pályáját.
Hat évtizeden át tartó karrierje során számos rangos díjat és jelölést kapott.
A Billy Budd című filmben nyújtott alakításáért 1962-ben elnyerte a Golden Globe-díjat, emellett Oscar- és BAFTA-jelölést is kapott. 1965-ben Cannes-ban a legjobb színésznek járó díjjal jutalmazták A gyűjtő című filmben nyújtott teljesítményéért.
Legnagyobb hírnevet Zod tábornok szerepe hozta számára az 1978-as Superman-ben és annak 1980-as folytatásában, a Superman II-ben, amelyekben Christopher Reeve játszotta a címszereplőt.
