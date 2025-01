Ilyen lett volna, ha Superman Sztálin oldalán száll harcba

Perkeros képregény

És miközben az alternatív világhoz és korszakhoz alternatív Batman és Diana, vagy épp Lex Luthor illik, a legfontosabb hozzávaló, a rajzstílus is csak emeli a képregény minőségét. Kiválóan sikerült belevinni a képi világba a kommunista propaganda stílusát, vagy éppen magát a kommunizmust, annak minden jegyével. Sőt, még az 1984-et is sikerül megidézni. Emiatt és okosan felépített története, valamint karakterei okán a Vörös hős 2024 egyik legjobb keményfedeles, extraként vázlatokat is tartalmazó képregénye, amiről kár lemaradni. A téma kedvelőinek mindenképpen ajánlott.