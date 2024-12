Magyarul, prémium kiadásban is megjelent a 2000-es évek egyik legnagyobb képregény-szenzációja

Invincible (Legyőzhetetlen)

Brightburn előtt is volt földönkívüli élet a bolygón

A vicc amúgy az, hogy a 2003-as – vagyis akkor indult – Invincible (a Legyőzhetetlen című sorozat is ebből készült) úgy kezdődik, mintha egy átlag DC-sztorit olvasnánk, sőt abból is a tiniknek készült verziót. Még a különböző szuperhősök is egyértelmű másolatai / alternatívái a már ismertebb karaktereknek. Mark, a főszereplő, éppen betölti a 17-et, mikor észreveszi, hogy szuperképességei vannak. Ez igazából csak azért nem annyira meglepetés, mert édesapja, Nolan, a Minden-Ember (Omni-Man), aki Supermanhez hasonlóan egy idegen bolygóról érkezett, célja pedig a Föld megmentése. A bolygót ugyanis rengeteg külső és belső támadás éri, a halandó szuperhősök nem is tudnák ezeket visszaverni a halhatatlannak tűnő idegen segítsége nélkül.

Mondhatni, hogy a családapa teljesen beilleszkedett az évtizedek alatt, szereti a fiát és feleségét, barátait és kollégáit.

Lassan pedig Mark is egyre több kapcsolattal rendelkezik, képességeit édesapjával fejleszti, míg iskolatársaival fiatalokból álló szupercsapatot alkot, hogy megvédje az embereket. Egy nap azonban egy mészárlást követően minden a feje tetejére áll, a fiú képzelt világa teljesen felbolydul, így komoly döntés elé állítják, aminek a lényege, hogy mi számára a fontosabb és lelkiismerete szerint miért kell küzdenie? Ezzel kicsit a 2019-es Brightburn – A lángoló fiú című film alternatíváját kapjuk meg.