Hiába jöttek Magyarországra, ezek a fiúk csak bajt okoznak

Forgatókönyves extra a The Boys – A Fiúk limitált kiadásában

The Boys. Magyarul. Limitált verzióban is!

Talán már korábban is el kellett volna engedni a Star Wars-t, hogy a Szukits Kiadó merjen kicsit kockáztatni. Hogy most a The Boys-t és az Invincible-t is bevállalta a kiadó, az már önmagában is nagy eredmény. Hogy a kisebb méretű kiadványok után most már nagyobb paraméterekkel rendelkező omnibusokat kapunk – nos, az már önmagában megérte a cserét. És miközben már a normál kiadvány is kimondottan igényes, a limitált minőségi, vászonkötést kapott a védőborító alatt,