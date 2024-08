Te azt mondod, többet olvasunk, mint a románok – én azt mondom, így sem eleget

De mondjuk, hogy mindenkinek joga van kommentelni, mindenkinek alapvető polgári joga az, hogy a véleményét leírja mások előtt, még ha más nem is tudja értelmezni. Rendben. De legalább ezeket, a blogokat és a magazinokat válasszuk külön kategóriákra, azokat pedig ne keverjük. És akkor visszatérve Jászberényi Sándor véleményére: valóban, „ha nem tudsz felsorolni húsz könyvet ami minden szexnél nagyobb hatással volt rád, ne is próbálkozz”, legalábbis a közösségi platformokon és esetleg a blogon felül. Mert „az írás 90 százalék olvasás, 10 százalék írás”. Olvasni viszont nemcsak ezért jó.

Könyvkiállítás, Olaszország (Stefano Guidi/Getty Images)

A konklúzió, offline

De a kis, témánkhoz egyébként kapcsolódó kitérőt követően jöjjön a lényeg, amihez Szirmai Erika, a Pedagógiai Folyóiratokon publikált írásának egy részlete kiváló bevezetés. Eszerint „Az irodalomról, és ezen belül a regényekről is gyakorta hallható az az állítás, mely szerint a művek visszatükrözik mindennapjainkat, életünket, azt a közeget, amelyben születtek, a valóságot.” Ez a kapcsolat azonban a valóság és az irodalom között fordítva is létezik, hiszen „Az értékekről, normákról való információnyújtással a mű egyúttal szabályozó, normatív funkciót is nyer, azaz mintákat arra, bizonyos helyzetekben hogyan szerepelnek a résztvevők, ez milyen következményekkel jár.”

Mert egy regény valahol tanmese is lehet, amit persze az olvasó a maga módján dolgoz fel, de a különböző, a történetből származó ingerek egyértelműen pozitív és negatív sémák szerint működnek. Pont úgy, mint gyerekkorunkban a mesék világában, és itt újra található egy párhuzam, legalábbis az Index egy korábbi, 2020-as cikke alapján, melynek szerzője úgy fogalmaz: „látszik, hogy akinek keveset meséltek otthon, és így kevesebbet is olvas, ő maga is kevesebb mesét mond a saját gyerekeinek.”

Amikor az irodalmi hősök társadalmi normákat és értékeket testesítenek meg, egyúttal utánozható sémákat is nyújtanak” – írja Rockwell.

Fontos az esti mese (Will Hart/NBC/NBCU Photo Bank, Getty Images)

Márpedig a mese is fontos tényező a szocializálódásban. A rút boszorka pórul jár, ahogy az akaratos és rosszindulatú mostoha is megkapja a maga büntetését, míg a segítőkész királyfi és az alázatos leány megkapja jutalmát. Nem arra tanítanak a mesék, hogy másoknak ártsunk, hanem arra, hogy akár a saját javunkat osszuk meg a rászorulóval, az elesettet védelmezzük, és lehetőleg maradjunk őszinték. Éppen ezért sajnálatos a tény, hogy generációról generációra száll a hozzáállásunk azzal kapcsolatban, mesélünk-e gyermekeinknek, miközben ez akár azt is meghatározhatja, hogy később mennyit olvasunk.