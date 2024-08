Illéstől a Pokolgépig – Magyar rocktörténet képekben, Conan új feldolgozásban

Nyitókép: Böjtös Gábor

Koromból adódóan éppen úgy ‘56-ot, ahogy az Ifiparkot sem élhettem meg, de szüleimtől és nagyszüleimtől mindkettőről eleget hallhattam, az ifjúkori lázadás izgalmát pedig már egy másik, az előző generáció által megteremtett közegben fedezhettem fel. Emellett mégsem éreztem soha degradálónak a múlt megismerését és megszeretését, legyen szó történelemről, zenéről, filmről, közeli és távoli múltról, így Máté Péter, a Corvina és a Pandora’s Box is szívesen látott vendég a lejátszóban. Éppen ezért ugrottam a Magyar Rocktörténet két kötetére, amik a ‘60-as és ‘70-es, valamint a ‘80-as és ‘90-es éveket vették alapul, a korai lázadóktól olyanokig, mint az Akela.

Magyar Rocktörténet

Képes rocktörténet

Tizenévesként egyébként a Rajzos zenetörténetet és a Képregényes rocktörténetet is nagy szeretettel és lelkesedéssel forgattam, lapozgattam, így nem is volt kérdés, hogy a Képes Krónika Kiadó kétkötetes gyűjteményére is lecsapok, sőt ezekből is a limitált, védőtokos, vázlatokkal díszített verziót választom. A kiadványhoz szomorú adalék, hogy a projekt művészeti vezetője az a Futaki Attila volt, aki az egyik legismertebb magyar képregényesként még a Disney-nek is rajzolt, idén azonban tragikusan fiatalon hunyt el.