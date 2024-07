Az Árpád-kor végétől 1956-ig élhetjük újra a magyar történelmet – társasjátékokkal

Erre van is mód, méghozzá a játékosok, avagy a miniszterek fázisában, akik akciókat költhetnek el, így kártyákat és saját képességeket kijátszva, hadi egységeket toborozva és/vagy mozgatva, csatába vonulva, hogy utána a különböző hatalmak is megtegyék a saját, automatizált lépéseiket, ezáltal is tovább szorongatva hazánkat és annak népét, vezetőit. Hozzá kell tenni, hogy az Újrajátszott Trianon abszolút nem a kezdőknek készült, komoly rákészülés szükséges, és nem árt, ha van már minimális tapasztalatunk a stratégiai játékok terén.

Persze, elég egy fő is, aki már ismeri a mechanikát, átlátja a szabályrendszert, onnantól a kezdőbb játékosok is beszállhatnak, a játékidő maximum annak függvényében nő, hogy mennyit kell egyeztetni. A játék szépségét pedig az adja, hogy a tényleges történelmi korszakot modellezi le, annak minden nehézségével és fájdalmával, minden áldozatával és mikro vagy nagyléptékű küzdelmével. Ha ráérősen állunk neki, alaposan átolvassuk a lapokat, nemcsak a hatásokat aktiváljuk, sőt még a laponként egyedi illusztrációkat, korabeli fotókat is megnézzük, akkor szépen lassan az asztalunkon kel életre a korszak, annak minden nehézségével és politikai kihívásával. Mindehhez pedig fantasztikus körítés társul, igényes komponensekkel.

A nemzeti függetlenség és a társadalmi rend demokratikus felépítése: ez a magyarság vágya.” – Tamási Áron (1956)

Kellően komolyabb témával rendelkezik a Pesti srácok 1956, amely a szabadságharc indulását és kiterjedését dolgozza fel, méghozzá történelemhű és profi formában, ami már a budapesti térképen is meglátszódik a fontosabb helyszínekkel, miközben a szabályfüzetektől kezdve a kártyákig mindent archív nyilvántartásból kapott fotók díszítenek. Szabályfüzetből egyébként egészen pontosan hármat találunk a csomagban, amik a különböző játékvariánsokat mutatják be közel 40 oldalon, miközben további oldalakon a függelékkel és egy-egy fordulat leírásával együtt lényegében történelmi áttekintést biztosítanak az eseményekhez, a helyszínektől és akcióktól kezdve egészen a szereplők bemutatásáig.