Demkó Attila nekiment Lattmann Tamásnak: „Nagyképű szellemi nullák mérgező üzenetekkel”

2025. október 22. 08:44

A biztonságpolitikai szakértő Puzsér Róbert primitív történelmi érveléseihez hasonlítja az ügyvéd Trianonról szóló, alacsony színvonalú kirohanását.

2025. október 22. 08:44
null

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő Facebook-posztban reagált az alacsony színvonalú történelmi fejtegetéseiről is elhíresült ellenzéki megmondóember, Lattman Tamás legutóbbi, Trianonnal kapcsolatos, csúsztatásokkal és nettó butaságokkal telezsúfolt megjegyzésére.

Lattmann szerint a valóság egy „széljobbos hazugság”

Lattman Tamásnak a következőket sikerült leírnia: „Semmit nem tudnak a Trianonról. Legfeljebb annak magyarországi, népszerű hazug narratíváját ismerik. De semmit nem értenek belőle, a kontextusát sem, és 

lelkesen tartják életben a széljobbos hazugság-tömeget – jó eséllyel minden szándékuk ellenére.

Csak hogy a leginkább nyilvánvalót kiemeljem: Trianon előzménye  a magyarországi nemzetiségek _több_évtizede_ meglévő önállósodási/elszakadási/egyesülési szándéka volt (egyeseknek határon túli anyaállamaik támogatásával), amit az egyezményt megelőző évtized során intenzív lobbival támasztottak meg, felhasználva és érvelésükbe vonva a korszak nemzetközi rendjének normatív újításait (lásd: népek önrendelkezéshez való joga), különösen a világháborút közvetlenül követően – miközben

 a magyar nép a maga »kultúrfölényével« ekkor emlékezetes módon azzal volt elfogalva, hogy két év alatt háromszor váltott komplett rendszert és vörös majd fehér színben irtotta saját magát

 (ahelyett, hogy a külvilággal foglalkozott volna).

Az ügyvéd ezt követően rátett még egy lapáttal: „Majd 

egy odaküldött magyar tartott egy közepesen szar beszédet a tárgyalásokon, amikor már minden mindegy volt, és ezt kell könnyezve ünnepelni a mai napig, mert hogy hogy kiszúrtak velünk a gonoszok.

 (»Nekünk is volt tengerünk, csak elvették« – tényleg?) 

Ukrajnában semmi ilyesmi nem történt. 

Ukrajnával most készülnek kiszúrni. Magyarország anno kiszúrt magával. Minden összehasonlítás téves.”

Demkó Puzsérhoz hasonlítja Lattmannt

Demkó Attila egyfajta előzményként a későbbi, alaposabb válaszhoz így reagált: „Ez az ember nagyon minimálisan ismeri a történelmet, és ha lesz időm délután le is írom, hogy miért. Semmit sem tud Trianonról, az odavezető útról, de magabiztosan osztja az észt, akár egy Puzsér.

 Ezek a nagyképű szellemi nullák mérgező üzeneteikkel jelentős szerepet játszottak ez elmúlt évtizedekben abban, hogy a magyar közbeszéd oda jusson, ahol van.”

Hozzátette: „Régen, talán Puzsér hasonló szintű történelmi érvelése óta nem voltam ennyire felháborodva. Egyet ígérek – darabokra fogom szedni ezt az érvelést, és mindent meg fogok tenni, hogy ezek a figurák a hatalom közelébe ne kerüljenek.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Lattmann Tamás egy korábbi kormányellenes tüntetésen (Fotó: MTI/Marjai János)

 

