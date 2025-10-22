Demkó Attila nekiment Lattmann Tamásnak: „Nagyképű szellemi nullák mérgező üzenetekkel”

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő Facebook-posztban reagált az alacsony színvonalú történelmi fejtegetéseiről is elhíresült ellenzéki megmondóember, Lattman Tamás legutóbbi, Trianonnal kapcsolatos, csúsztatásokkal és nettó butaságokkal telezsúfolt megjegyzésére.

Lattmann szerint a valóság egy „széljobbos hazugság”

Lattman Tamásnak a következőket sikerült leírnia: „Semmit nem tudnak a Trianonról. Legfeljebb annak magyarországi, népszerű hazug narratíváját ismerik. De semmit nem értenek belőle, a kontextusát sem, és

lelkesen tartják életben a széljobbos hazugság-tömeget – jó eséllyel minden szándékuk ellenére.

Csak hogy a leginkább nyilvánvalót kiemeljem: Trianon előzménye a magyarországi nemzetiségek _több_évtizede_ meglévő önállósodási/elszakadási/egyesülési szándéka volt (egyeseknek határon túli anyaállamaik támogatásával), amit az egyezményt megelőző évtized során intenzív lobbival támasztottak meg, felhasználva és érvelésükbe vonva a korszak nemzetközi rendjének normatív újításait (lásd: népek önrendelkezéshez való joga), különösen a világháborút közvetlenül követően – miközben