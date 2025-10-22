Demkó Attila nekiment Lattmann Tamásnak: „Nagyképű szellemi nullák mérgező üzenetekkel”

Demkó Attila: Puzsér képtelen felfogni, hogy a jobboldal nem egy monolit tömb
A szakértő nyilvánosan utasította vissza Puzsér Róbert állításait, és hangsúlyozta hogy a jobboldali táboron belül élénk és jogos viták zajlanak az ukrajnai háborúról.
A biztonságpolitikai szakértő Puzsér Róbert primitív történelmi érveléseihez hasonlítja az ügyvéd Trianonról szóló, alacsony színvonalú kirohanását.
Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő Facebook-posztban reagált az alacsony színvonalú történelmi fejtegetéseiről is elhíresült ellenzéki megmondóember, Lattman Tamás legutóbbi, Trianonnal kapcsolatos, csúsztatásokkal és nettó butaságokkal telezsúfolt megjegyzésére.
Lattman Tamásnak a következőket sikerült leírnia: „Semmit nem tudnak a Trianonról. Legfeljebb annak magyarországi, népszerű hazug narratíváját ismerik. De semmit nem értenek belőle, a kontextusát sem, és
lelkesen tartják életben a széljobbos hazugság-tömeget – jó eséllyel minden szándékuk ellenére.
Csak hogy a leginkább nyilvánvalót kiemeljem: Trianon előzménye a magyarországi nemzetiségek _több_évtizede_ meglévő önállósodási/elszakadási/egyesülési szándéka volt (egyeseknek határon túli anyaállamaik támogatásával), amit az egyezményt megelőző évtized során intenzív lobbival támasztottak meg, felhasználva és érvelésükbe vonva a korszak nemzetközi rendjének normatív újításait (lásd: népek önrendelkezéshez való joga), különösen a világháborút közvetlenül követően – miközben
a magyar nép a maga »kultúrfölényével« ekkor emlékezetes módon azzal volt elfogalva, hogy két év alatt háromszor váltott komplett rendszert és vörös majd fehér színben irtotta saját magát
(ahelyett, hogy a külvilággal foglalkozott volna).
Az ügyvéd ezt követően rátett még egy lapáttal: „Majd
egy odaküldött magyar tartott egy közepesen szar beszédet a tárgyalásokon, amikor már minden mindegy volt, és ezt kell könnyezve ünnepelni a mai napig, mert hogy hogy kiszúrtak velünk a gonoszok.
(»Nekünk is volt tengerünk, csak elvették« – tényleg?)
Ukrajnában semmi ilyesmi nem történt.
Ukrajnával most készülnek kiszúrni. Magyarország anno kiszúrt magával. Minden összehasonlítás téves.”
Demkó Attila egyfajta előzményként a későbbi, alaposabb válaszhoz így reagált: „Ez az ember nagyon minimálisan ismeri a történelmet, és ha lesz időm délután le is írom, hogy miért. Semmit sem tud Trianonról, az odavezető útról, de magabiztosan osztja az észt, akár egy Puzsér.
Ezek a nagyképű szellemi nullák mérgező üzeneteikkel jelentős szerepet játszottak ez elmúlt évtizedekben abban, hogy a magyar közbeszéd oda jusson, ahol van.”
Hozzátette: „Régen, talán Puzsér hasonló szintű történelmi érvelése óta nem voltam ennyire felháborodva. Egyet ígérek – darabokra fogom szedni ezt az érvelést, és mindent meg fogok tenni, hogy ezek a figurák a hatalom közelébe ne kerüljenek.”
Nyitókép: Lattmann Tamás egy korábbi kormányellenes tüntetésen (Fotó: MTI/Marjai János)