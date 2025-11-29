Ft
háború trianon Bayer Zsolt Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Hirtelen milyen érzékenyek lettetek!

2025. november 29. 07:29

A baloldali sajtót a tőle vett idézetekkel lehet a legjobban szembesíteni a valósággal.

2025. november 29. 07:29
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Hirtelen milyen érzékenyek lettek. Mármint a libsik meg a komcsik. Mármint a nemzeti érdekekre, a szuverenitásra, a határok sérthetetlenségére. 

Magára a nagybetűs NEMZETRE.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

És ami a legérdekesebb: Trianonra!

Mármint ha Ukrajnáról van szó.

Kukkantsunk bele a Népszava múlt szombati cikkébe. Már a címe is fölöttébb érdekes és árulkodó – Az új Versailles. A szerző, bizonyos Telkes András pedig ilyesféle dolgokat fogalmaz meg benne: »A XXI. század Washingtonban írott, Moszkvában fogalmazott versailles-i békeszerződése.«

Elég komoly és félreérthetetlen felütés, de lássuk a részleteket!

»A nemzetközi jog két alapelve hozzávetőlegesen 95 éven keresztül két amerikaihoz kötődött. Az 1928-as Kellogg–Briand-paktumhoz (a háború nem legitim eszköz a nemzetközi érdekérvényesítéshez) és az 1932-es Stimson-doktrínához (nem ismerhetők el az agresszióval kikényszerített határváltozások). Amerika egészen Trumpig – többé-kevésbé – tartotta magát ehhez az elvhez. Trump azonnal felrúgta Kanada, Grönland és Panama magának követelésével. A trumpi felfogás azért is olyan megértő Putyin irányában, mert legitimnek tekinti a – különösen a nagyhatalmak által gyakorolt – erőszakot a nemzetközi kapcsolatokban.

Ami eddig amerikai alapelv volt, az Trump által semmissé vált. Mint ahogyan a szerződéstervezet pontjai alapjaiban semmisítik meg a helsinki záróokmányt és annak olyan alapelveit, mint a szuverén egyenlőség, a tartózkodás az erőszaktól, a határok sérthetetlensége, a részes államok területi épsége. Ukrajna ellen Oroszország követett el agressziót, a gyakorlatban megtéve ugyanazt a helsinki záróokmánnyal, amit Trump most jogilag akar elfogadtatni az áldozattal és az öreg kontinenssel. Egy ilyen szerződés aláírása egy új versailles-i szerződés lenne. A tollat Trump és csapata fogja, de a szöveget Moszkvából diktálják.«

Világos beszéd, valóban az. Kár, hogy farizeus és hazug. Ilyet csak az írhat le, aki eddigi életét a Plútón töltötte, vagy aki tudatosan, gátlástalanul, politikai okokból, előre megfontolt szándékkal hazudik. A Népszava szerzője – mint az összes ballibsi médium összes többi szerzője – az utóbbi csoportba tartozik.”

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

