12. 06.
szombat
12. 06.
szombat
Magyarország migráció bevándorló migráns Ausztria Szijjártó Péter Orbán Viktor EU bevándorlás FPÖ

Katasztrofális vereséget fog szenvedni Von der Leyen: Orbán újabb szövetségesével porrá zúzza Brüsszel tervét

2025. december 06. 06:28

A legjobbkor érkezett az erősítés.

2025. december 06. 06:28
null

Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bécsi találkozójukon hangsúlyozták: Ausztria és Magyarország szorosabb együttműködésére van szükség az EU migrációs és energiapolitikájával szemben – írja a The European Conservative.

Hafenecker élesen bírálta Brüsszel menekültelosztási terveit, a kötelező kvótákat és pénzügyi büntetéseket, kiemelve, hogy a FPÖ szerint visszatoloncolásra és külső uniós eljárásokra van szükség.

Szijjártó Péter támogatásáról biztosította az FPÖ-t, szerinte politikai manőverekkel nem lehet felülírni a választók akaratát. Herbert Kickl FPÖ-elnök is felszólalt a nemzeti szuverenitás védelmében. Mindkét fél kiállt a hatékony határvédelem mellett, valamint szorosabb energetikai együttműködést sürgetett.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

petronius50
2025. december 06. 07:43
"politikai manőverekkel nem lehet felülírni a választók akaratát" Dehogynem. Folyamatosan ez megy, akár osztrák, spanyol, német, holland vagy lengyel példát is lehetne hozni. Teljes mértékben hülyének nézik a választókat a "demokratikus" európai országokban. Nem tudom eldönteni, ez a jólétben lepunnyadt polgárok közönye miatt van így, vagy a globalista erők ennyire jól szervezettek a nemzeti oldalhoz képest...
