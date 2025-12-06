Katasztrofális vereséget fog szenvedni Von der Leyen: Orbán újabb szövetségesével porrá zúzza Brüsszel tervét

Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bécsi találkozójukon hangsúlyozták: Ausztria és Magyarország szorosabb együttműködésére van szükség az EU migrációs és energiapolitikájával szemben – írja a The European Conservative.

Hafenecker élesen bírálta Brüsszel menekültelosztási terveit, a kötelező kvótákat és pénzügyi büntetéseket, kiemelve, hogy a FPÖ szerint visszatoloncolásra és külső uniós eljárásokra van szükség.

Szijjártó Péter támogatásáról biztosította az FPÖ-t, szerinte politikai manőverekkel nem lehet felülírni a választók akaratát. Herbert Kickl FPÖ-elnök is felszólalt a nemzeti szuverenitás védelmében. Mindkét fél kiállt a hatékony határvédelem mellett, valamint szorosabb energetikai együttműködést sürgetett.