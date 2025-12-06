Orbán Viktor: 2030-ra az európaiak háborúba akarnak menni, ki kell maradnunk! – élőben a háborúellenes gyűlésről

Putyin képes lángba borítani egész Európát: hátborzongató figyelmeztetés érkezett – mindenkinek Orbánra kell hallgatnia
A finn professzor szerint a magyar miniszterelnök képes egyedül józanul gondolkodni.
Egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt, Kecskeméten is telt ház várta a miniszterelnököt.
Kecskeméten folytatódik a békepárti országjárás, ahol elsőként a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs szólal fel, majd Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezi. Több ismert felszólaló is emeli a rendezvény fényét, amelyet mindenki figyelemmel követhet élőben a Mandineren!
A program során a két műsorvezető, Szabó Zsófi és Rákay Philip a nézőtéren is megszólított néhány jelenlévőt, Tápai Szabina egykori kézilabdázó a hazájához fűződő mély kapcsolatáról, dr. Óvári Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház új főigazgatója pedig a békére való igényre törekvésről beszélt.
A színpadi beszélgetés során Bán János, a Hunyadi írója, Cseke Péter színházigazgató, Takácsné Stalter Judit, Császártöltés polgármestere, illetve Fekete Rajmund történész osztotta meg gondolatait a nemzet erejéről.
A helyi fiatalok is elmondták a véleményüket, miért is jó ma Magyarországon tervezni a jövőt, itt álmodni és megvalósítani a céljaikat.
A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs a színpadon megerősítette, ma már mindenki tudja, hogy 2015-ben hazánk jól tette, hogy lezárta a határait. Azóta 10 millió illegális migráns tette be a lábát Európába. A politikus azt is megerősítette, a kontinenst ráadásul egy gazdasági válság is sújtja.
„Az elmúlt napokat Brüsszelben töltöttem a munkámból adódóan. A brüsszeli főtéren rendezett karácsonyi vásáron, amelyet azért nem mertek így hívni, csak Karácsonyi csodaként hivatkoztak rá, elkezdett terjedni a hír, hogy lefejezték a kis Jézust. Kiderült, hogy valóban elveszítette a fejét, de nem az iszlám, hanem a woke-ideológia miatt. Szivárvány szalagokkal volt borítva és emiatt elvitték.
Egészen szürreális. Ez is jól mutatja, Európa súlyos válságban van.
Multikrízis sújtja, rendkívül sok hatás egyszerre mutat rossz irányba” – hangsúlyozta Orbán Balázs, aki úgy fogalmazott, erre a válságra jön még a háború. Kiemelte, a brüsszeli elit azon dolgozik, hogy a 2030-as céldátumra készen álljanak az oroszokkal szembeni háborúra, az előjelek megidézik a történelem korábbi fordulatait, de a háborús csapdába nem szabad belesétálni.
Ha feltesszük a kérdést, hogy ki az a magyar politikus, aki képes rá, hogy ellenálljon a háborús fősodornak, aki képes volt megállítani a déli határokon a migrációs válságot, csak Orbán Viktor lehet a válasz”
– fogalmazott Orbán Balázs.
Radics Gigi és Curtis előadásában meghallgathattuk a Szabadság vándorai című dal átdolgozott verzióját, majd a két műsorvezető színpadra szólította Orbán Viktor miniszterelnököt, akivel Csiszár Jenő idézte meg az Apukám világa legendás műsor hangulatát.
„A férfiaknak többet kellene tennie a családokért. Alapvetően az asszonyok tartják össze a családokat, a mindennapokban a férfiaknak is nagyobb szerepet kellene vállalniuk” – kezdte Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen, aki azt is elmesélte, hogy a 90-es években az Apukám világa című műsort hallgatta, amikor a konditeremben izzadt. A beszélgetésben kiemelték, mi a hét legnagyobb királysága és tahósága.
Brüsszel átminősítette az oroszok elleni szankciókat gazdaságpolitikai döntéssé. Előbbit megvétóztam, utóbbihoz nem kell egyhangú döntés. Brüsszel döntése tahóság!”
– jelentette ki Orbán Viktor.
A háborút illetően a miniszterelnök úgy fogalmazott, a béke kérdésében nagyszerű, hogy az Egyesült Államoknak olyan elnöke van, amely a háború ellen dolgozik. Miután a harcok a szomszédunkban zajlanak, Európa pedig háborúra készül, így csak az a kérdés, ki tudunk-e maradni a háborúból.
„Megszakadtak a diplomácia kapcsolatok, bevezették a szankciókat, a sorkatonaság visszaállítását akarják és a hadi gazdaságra való átállás is folyamatban van. Ezt már csak az összecsapás szakasza követi.
Ahhoz, hogy kimaradjunk belőle, ahhoz erő kell! Tanulni kell a történelemből! A jövő évi választás lesz a háború előtti utolsó választás. Amilyen kormányunk lesz, az lesz a sorsunk a háborúban. A nemzeti kormánnyal van esélyünk, hogy elkerüljük a legrosszabbat”
– erősítette meg a kormányfő, aki elmondta, hogy egy kisméretű országban előre kell gondolkodni. Egy ekkora ország nem engedheti meg, hogy buta vezetője legyen.
A miniszterelnök elárulta, készül a jövőre. Nem csak a választási győzelemre készül, de az utána lévő időszakra is. Közben egyeztet az amerikaiakkal és az oroszokkal is a jövőbeni gazdasági együttműködésről, mert egy felelős vezetőnek erről is előre kell gondolkodnia.
Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, ezt már régen megtanultuk, de azért nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a háború bizony van, akinek gazdasági érdeke. Egyre többet beszélnek Brüsszelben a befagyasztott orosz pénzekről, erre érdemes odafigyelni”
– fogalmazott a kormányfő.
A belpolitikai ügyeket illetően a tiszás megszorítócsomag is szóba került. Orbán szerint két út van: a baloldaliak szerint jobb, ha a politikai szereplők kezében van a döntés gazdasági kérdésekben, a kormánynál viszont úgy gondolják, hogy csak annyit vesznek el, amennyi feltétlenül szükséges.
A baloldal mindig adót emel, a jobboldal mindig adót csökkent. A végén mindig ide jutunk”
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban elmondta, jóval több pedofil ül börtönben, mint a 2010 előtti időkben, ebben a kérdésben nem lehet tolerancia.
„Aki gyerekhez nyúl, miszlikbe kell aprítani, ahogy édesanyám mondaná, kikaparom a szemét” – jelentette ki a kormányfő, aki az MNB-vizsgálatról is elmondta, hogy az ügyben komoly eredményeket vár.
Nem akarom azt mondani, hogy hibátlanok vagyunk, de nem vitassuk el, az elmúlt 15 évben Magyarország gyarapodott. A családok, a vállalkozások egyaránt, de lehet ezt még jobban is csinálni. És ezt meg is mutatjuk!”
– zárta gondolatait Orbán Viktor.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán