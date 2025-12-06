Orbán Viktor: 2030-ra az európaiak háborúba akarnak menni, ki kell maradnunk! – élőben a háborúellenes gyűlésről

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs a színpadon megerősítette, ma már mindenki tudja, hogy 2015-ben hazánk jól tette, hogy lezárta a határait. Azóta 10 millió illegális migráns tette be a lábát Európába. A politikus azt is megerősítette, a kontinenst ráadásul egy gazdasági válság is sújtja.

„Az elmúlt napokat Brüsszelben töltöttem a munkámból adódóan. A brüsszeli főtéren rendezett karácsonyi vásáron, amelyet azért nem mertek így hívni, csak Karácsonyi csodaként hivatkoztak rá, elkezdett terjedni a hír, hogy lefejezték a kis Jézust. Kiderült, hogy valóban elveszítette a fejét, de nem az iszlám, hanem a woke-ideológia miatt. Szivárvány szalagokkal volt borítva és emiatt elvitték.

Egészen szürreális. Ez is jól mutatja, Európa súlyos válságban van.

Multikrízis sújtja, rendkívül sok hatás egyszerre mutat rossz irányba” – hangsúlyozta Orbán Balázs, aki úgy fogalmazott, erre a válságra jön még a háború. Kiemelte, a brüsszeli elit azon dolgozik, hogy a 2030-as céldátumra készen álljanak az oroszokkal szembeni háborúra, az előjelek megidézik a történelem korábbi fordulatait, de a háborús csapdába nem szabad belesétálni.