Megremegtek a falak Brüsszelben: megvan a hír, amire mindenki várt, futótűzként terjed a legújabb mandátumbecslés

Futótűzként terjed a legújabb mandátumbecslés: Magyar Péter gyorsan idegbe fog kerülni (VIDEÓ)
Teljesen megtört a Tisza Párt lendülete az elmúlt hónapok botrányai és nyilvánosságra került megszorítócsomag miatt.
Nem tettek jót a botrányok Magyar Péter népszerűségének, de Brüsszelnek sem jött be a számítása – ezek voltak a legfontosabb hírek pénteken.
Nem örülhet Brüsszel a magyarországi és az európai politika fejleményeinek: Orbán Viktor újabb szövetségest szerzett, miközben Magyar Péter népszerűségét rendesen megtépázták a Tisza Párt körüli botrányok, ráadásul az Egyesült Államok és Oroszország sem hagyott fel az ukrajnai helyzet rendezésével.
Noha a választásokig még négy hónap van hátra, ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor Magyar Péter aligha lesz miniszterelnök. Az elmúlt napokban a baloldali közvélemény-kutatók is kénytelenek voltak a valósághoz közelebb álló eredményeket közölni, most viszont újabb felmérés támasztja alá, hogy csökken a Tisza Párt népszerűsége.
Stabil többséget szerezne a Fidesz-KDNP a Mandiner legújabb mandátumbecslése alapján, amit egy lengyelországi közvélemény-kutatásokat figyelő oldal alapján készítettünk. Magyar Péter és alakulata egyértelműen lejtmenetben van az elmúlt hónapok botrányai után és a nyilvánosságra került megszorítócsomag miatt.
A becslésünk szerint ha most lenne a választás, ezek az eredmények jönnének ki:
Nem csak a hazai politikai fejlemények miatt fájhat az Európai Unió baloldali elitjének a feje, Orbán Viktor európai szövetsége is tovább erősödött. Andrej Babiš, a jobboldali milliárdos és az ANO párt vezetője lesz Csehország új miniszterelnöke, miután bejelentette, hogy végleg lemond az Agrofert holding feletti irányításról a konfliktusok elkerülése érdekében – írja a Politico.
„Közép-Európa tovább tolódik jobboldali irányba” – állapította meg a brüsszeli lap.
Petr Pavel cseh elnök üdvözölte Babiš lépését, hangsúlyozva annak átláthatóságát és jogszabályokon túlmutató jellegét. A cikk kiemeli, hogy Babiš csatlakozásával Közép-Európa tovább tolódik jobboldali-ellenzéki irányba Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő mellett, akik Brüsszel számára kihívást jelenthetnek több uniós ügyben is.
„Ez minden bizonnyal megtörténhet” – válaszolta Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója arra a kérdésre, találkozik-e a közeljövőben Trump és Putyin. A Portfolio a TASZSZ alapján arról ír, Usakov aláhúzta: a moszkvai béketárgyalásokon ragaszkodtak a nyári, alaszkai csúcstalálkozón kötött megállapodásokhoz.
Az orosz elnök tanácsadója biztató nyilatkozatot tett.
