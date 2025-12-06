Megremegtek a falak Brüsszelben: megvan a hír, amire mindenki várt, futótűzként terjed a legújabb mandátumbecslés

Nem örülhet Brüsszel a magyarországi és az európai politika fejleményeinek: Orbán Viktor újabb szövetségest szerzett, miközben Magyar Péter népszerűségét rendesen megtépázták a Tisza Párt körüli botrányok, ráadásul az Egyesült Államok és Oroszország sem hagyott fel az ukrajnai helyzet rendezésével.

Magyar Péter tartós lejtmenetben

Noha a választásokig még négy hónap van hátra, ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor Magyar Péter aligha lesz miniszterelnök. Az elmúlt napokban a baloldali közvélemény-kutatók is kénytelenek voltak a valósághoz közelebb álló eredményeket közölni, most viszont újabb felmérés támasztja alá, hogy csökken a Tisza Párt népszerűsége.