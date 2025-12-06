Ft
12. 06.
szombat
Európa Robert Fico Tisza Magyar Péter Babiš Orbán Viktor

Megremegtek a falak Brüsszelben: megvan a hír, amire mindenki várt, futótűzként terjed a legújabb mandátumbecslés

2025. december 06. 06:23

Nem tettek jót a botrányok Magyar Péter népszerűségének, de Brüsszelnek sem jött be a számítása – ezek voltak a legfontosabb hírek pénteken.

2025. december 06. 06:23
null

Nem örülhet Brüsszel a magyarországi és az európai politika fejleményeinek: Orbán Viktor újabb szövetségest szerzett, miközben Magyar Péter népszerűségét rendesen megtépázták a Tisza Párt körüli botrányok, ráadásul az Egyesült Államok és Oroszország sem hagyott fel az ukrajnai helyzet rendezésével.

Magyar Péter tartós lejtmenetben

Noha a választásokig még négy hónap van hátra, ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor Magyar Péter aligha lesz miniszterelnök. Az elmúlt napokban a baloldali közvélemény-kutatók is kénytelenek voltak a valósághoz közelebb álló eredményeket közölni, most viszont újabb felmérés támasztja alá, hogy csökken a Tisza Párt népszerűsége. 

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv
Stabil többséget szerezne a Fidesz-KDNP a Mandiner legújabb mandátumbecslése alapján, amit egy lengyelországi közvélemény-kutatásokat figyelő oldal alapján készítettünk. Magyar Péter és alakulata egyértelműen lejtmenetben van az elmúlt hónapok botrányai után és a nyilvánosságra került megszorítócsomag miatt.

A becslésünk szerint ha most lenne a választás, ezek az eredmények jönnének ki:

  • Fidesz-KDNP: 45 százalék,
  • Tisza: 40 százalék,
  • Mi Hazánk: 8 százalék,
  • Magyar Kétfarkú Kutyapárt: 4 százalék,
  • Demokratikus Koalíció: 3,4 százalék.

Megremegtek a falak Brüsszelben

Nem csak a hazai politikai fejlemények miatt fájhat az Európai Unió baloldali elitjének a feje, Orbán Viktor európai szövetsége is tovább erősödött. Andrej Babiš, a jobboldali milliárdos és az ANO párt vezetője lesz Csehország új miniszterelnöke, miután bejelentette, hogy végleg lemond az Agrofert holding feletti irányításról a konfliktusok elkerülése érdekében – írja a Politico.

Petr Pavel cseh elnök üdvözölte Babiš lépését, hangsúlyozva annak átláthatóságát és jogszabályokon túlmutató jellegét. A cikk kiemeli, hogy Babiš csatlakozásával Közép-Európa tovább tolódik jobboldali-ellenzéki irányba Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő mellett, akik Brüsszel számára kihívást jelenthetnek több uniós ügyben is.

Újabb Trump-Putyin találkozó jöhet

„Ez minden bizonnyal megtörténhet”válaszolta Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója arra a kérdésre, találkozik-e a közeljövőben Trump és Putyin. A Portfolio a TASZSZ alapján arról ír, Usakov aláhúzta: a moszkvai béketárgyalásokon ragaszkodtak a nyári, alaszkai csúcstalálkozón kötött megállapodásokhoz.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

survivor
2025. december 06. 07:17
Ez eddig szómágia. Majd kiderül mi lesz.Minden esetre jön a 13.-14. havi nyugdíj... ha ez keves lesz a népnek, MINDENKI szopni fog, mint a torkos borz...🤣😱🤪🤣😱🤪
