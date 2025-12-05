Megremegtek a falak Brüsszelben: rádöbbentek, hogy nem szórakozik Orbán, eddig minden számítása bevált

Készülhetnek Brüsszelben Magyarország válaszára: nem marad megtorlatlan Von der Leyen áskálódása
Egyértelműen fogalmazott Szijjártó Péter.
„Közép-Európa tovább tolódik jobboldali irányba” – állapította meg a brüsszeli lap.
Andrej Babiš, a jobboldali milliárdos és az ANO párt vezetője lesz Csehország új miniszterelnöke, miután bejelentette, hogy végleg lemond az Agrofert holding feletti irányításról a konfliktusok elkerülése érdekében – írja a Politico.
Petr Pavel cseh elnök üdvözölte Babiš lépését, hangsúlyozva annak átláthatóságát és jogszabályokon túlmutató jellegét. A cikk kiemeli, hogy
Babiš csatlakozásával Közép-Európa tovább tolódik jobboldali-ellenzéki irányba Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő mellett,
akik Brüsszel számára kihívást jelenthetnek több uniós ügyben is.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor