12. 05.
péntek
12. 05.
péntek
Brüsszel Robert Fico Magyarország Közép-Európa Andrej Babiš Politico Csehország Orbán Viktor Európai Unió Szlovákia

Megremegtek a falak Brüsszelben: rádöbbentek, hogy nem szórakozik Orbán, eddig minden számítása bevált

2025. december 05. 10:56

„Közép-Európa tovább tolódik jobboldali irányba” – állapította meg a brüsszeli lap.

2025. december 05. 10:56
null

Andrej Babiš, a jobboldali milliárdos és az ANO párt vezetője lesz Csehország új miniszterelnöke, miután bejelentette, hogy végleg lemond az Agrofert holding feletti irányításról a konfliktusok elkerülése érdekében – írja a Politico.

Petr Pavel cseh elnök üdvözölte Babiš lépését, hangsúlyozva annak átláthatóságát és jogszabályokon túlmutató jellegét. A cikk kiemeli, hogy

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Babiš csatlakozásával Közép-Európa tovább tolódik jobboldali-ellenzéki irányba Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő mellett,

akik Brüsszel számára kihívást jelenthetnek több uniós ügyben is.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép:  Facebook / Orbán Viktor

red-bullshit
2025. december 05. 13:24
2 oldal van, a jobb és a rosszabb oldal. Mit nem lehet ezen érteni?
kovsa2
2025. december 05. 13:13
"tovább tolódik jobboldali-ellenzéki irányba" Ezt nem értem. Magyarul a "jobboldal", a "jobb" az a JÓ-nak a középfoka. Tehát egyértelműen a jobboldal a jó oldal. Angolban a "right" helyes, igazságos. Tehát ott is a jót, a jó oldalt jelenti. Németben a "recht(s)" szó jelentése jog, igazság vagy törvény. Tehát ott is a jót, a jó oldalt jelenti. Mégis, mindenki azt állítja, hogy a jobboldaltól kell félni. Ezt etették meg a gondolkodás szegény emberekkel. youtube.com/watch?v=YHkM3b1VCfQ youtube.com/watch?v=2Cf_wq_C98U Nem mellesleg, nem csal én állítom, más is erre a következtetésre jutott, hogy Hitler és pártja, a NemzetiSZOCIALISTA Német MUNKÁSpárt, bizony egy nemzeti alapon álló kommunista társaság volt. Szemben a nemzetközi kommunistákkal, de főkén a német polgársággal.
pandalala
2025. december 05. 11:53
nincs már olyan h "balodali" meg "jobboldali" irány .... csak "emberellenes" és "nem emberellenes" van .. :-((
gullwing
2025. december 05. 11:44
Mert a jobb oldal a rossz oldal...😒
