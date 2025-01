G.I. Joe – a nyolcvanas évek nosztalgiája egyetlen, méretes dobozban (VIDEÓ)

Action Solder-evolúcióval G.I. Joe az Úttörő áruházban

Az Angliában Action Man néven elhíresült, 1964-ben született első hullám számunkra kevésbé izgalmas, ráadásul nem is olyan látványos. Amerikában természetes módon nagyon mentek a katonai játékok, így ezek a nagy, 30 centis, kissé elnagyolt bábuk is, amelyek persze instant férfiasságot neveltek a gyerekbe. A technológia fejlődése azonban nem áll meg, sőt – így a Real American Hero alcímen futó kisebb és részletgazdagabb, könyöknél és térdnél, valamint nyaknál és deréknál mozgatható új hősök a méret miatt könnyen megvalósítható harci járművekbe pattanva nemcsak győzedelmeskedtek, de az eredeti koncepcióval ellentétben külön családdá alakultak.

Ez lett a G.I. Joe, a Hasbro új sikertörténete, ami a kiváló marketingnek hála megállíthatatlanul terjedt el még Európában is. És bizony minden gyerek ilyet akart.

G.I. Joe figurák

Jelzem, hogy még itthon is, és bizony a megfelelő évjáratú olvasók már bólogatnak, mikor felidéződik az Úttörő Áruház játékosztálya, ahol onnantól mindig karácsony volt, hogy a (He-Man mellett a) G.I. Joe be lett listázva a kínálatba. A fém tartó pálcákon lógó karakterek csak úgy hívogatták a kíváncsi, elrévedő tekinteteket. És én ugyan nem voltam olyan szerencsés, mint egy-egy osztálytársam, akik a különböző (nyitható, időnként moduláris) járműveket is megkapták a szüleiktől, de annál varázslatosabb volt valakinél ezeket is megnézni vagy kipróbálni. És persze beértem az ünnepnapokon kapott néhány figurával,