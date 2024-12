A retró járművek mellett már Budapest is kockákból épül

Nyitókép: Böjtös Gábor, Kocka Store-exkluzív Budapest

Épül a Kocka Store exkluzív LEGO villamosa

Nem is olyan régen mutattuk be a LEGO-hálózatnak hazai alternatívát nyújtó Kocka Store néhány exkluzív MOC-készletét, így a klasszikus kék és trolibuszokat vagy éppen a kispolszkit, amik mellé most újabb készletek csatlakoztak. Ráadásul a legnagyobb örömhír az, hogy miközben a különféle retró járgányok ezúttal is jelen vannak, a kizárólag az Arénában lévő Kocka Store-ból beszerezhető készletek egy új mellékága is elindult, ami – némi tökéletesítgetéssel ugyan, de – remélhetőleg további készletekkel bővül a jövőben.

Retro Tram, avagy a sárga villamos

Míg a Deák téren egy életnagyságú LEGO-villamosra csodálkozhatott rá a lakosság, a Kocka Store 19 999 forintos MOC202405-ös készlete a tipikus sárga villamost viszi el az otthonokba. A 241 darabos készlet elemei a megszokott módon egy nagyobb zacskóban kerültek a dobozba, ami mellett csak a QR-kódot és az útmutató letöltéséhez szükséges jelszót találjuk, ha pedig a telefonon a szerelési útmutató, kezdődhet is az építés.