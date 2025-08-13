Csak úgy repül az idő: Szoboszlai kiemelkedő mérföldkőhöz érkezett a Liverpoolnál

„Sosem hibázom” – nagyot fordult a világ a könyörtelen Szoboszlai Dominikkal
A pályán és azon kívül is lubickol a különböző szerepekben.
A klub a hivatalos Instragram-oldalán emlékezett meg a dátumról.
Két év telt el azóta, hogy Dominik Szoboszlai először pályára lépet a Liverpool mezében, és azóta is meghatározó szereplője a csapat középpályájának. A klub hivatalos Instagram-oldalán emlékezett meg a mérföldkőről:
A magyar válogatott középpályás ez idő alatt 69 Premier League-mérkőzésen lépett pályára, amelyek során kilenc gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott.
Nyitókép: Yunus Dalgic / ANADOLU / Anadolu via AFP