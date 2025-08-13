Ft
Csak úgy repül az idő: Szoboszlai kiemelkedő mérföldkőhöz érkezett a Liverpoolnál

2025. augusztus 13. 14:12

A klub a hivatalos Instragram-oldalán emlékezett meg a dátumról.

2025. augusztus 13. 14:12
null

Két év telt el azóta, hogy Dominik Szoboszlai először pályára lépet a Liverpool mezében, és azóta is meghatározó szereplője a csapat középpályájának. A klub hivatalos Instagram-oldalán emlékezett meg a mérföldkőről: 

A magyar válogatott középpályás ez idő alatt 69 Premier League-mérkőzésen lépett pályára, amelyek során kilenc gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott. 

Nyitókép: Yunus Dalgic / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

