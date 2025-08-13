Ft
08. 13.
szerda
MKOSZ Pálffy Tamás gyász kosárlabda

Elhunyt Pálffy Tamás

2025. augusztus 13. 13:48

Gyászol a magyar kosárlabdasport.

2025. augusztus 13. 13:48
Betegség következtében, 76 éves korában elhunyt Pálffy Tamás, a magyar kosárlabdázás legendája – számolt be a szomorú hírről a sportági szövetség a hivatalos honlapján.

Pálffy Tamás 146-szor szerepelt a magyar válogatottban, és tagja volt az 1969-es Európa-bajnokságon nyolcadik helyezett nemzeti csapatnak. 2005-ben beválasztották az elmúlt 50 év 25 legjobb férfi kosárlabdázója, a legendák közé. Négyszeres magyar bajnok volt – kétszer a Honvéddal, kétszer a Csepellel szerzet aranyérmet –, 1971-ben és 1972-ben pedig az Év játékosának választották.

