Dübörög a digitális honfoglalás – itt van minden, amit a DPK-ról tudni kell

2025. augusztus 13. 13:46

Az Orbán Viktor miniszerelnök által életre hívott kezdeményezés népszerűsége töretlen, szeptember végén nagyszabású, országos rendezvényre készülnek.

2025. augusztus 13. 13:46
Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn hirdette meg a digitális polgári köröket. A kormányfő kiemelte: a szervezetek megalakításának van jelentősége a választás szempontjából, de jóval túlmutat rajta. „Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól” – fogalmazott. 

Orbán Viktor ugyancsak a szabadegyetemen mondott beszédében felidézte, hogy a „tiszás digitális agresszió” ellen korábban már életre hívták a Harcosok Klubját, de nem mindenkinek való a harc. Akiknek elegük van a konfliktusokból, akik nem akarnak részt venni direkt politikai csatákban, azoknak kialakítanak teret, ahol részt tudnak venni az országépítésben.

Kell egy tér, egy támasz, kell a politikai és közösségi védelem, kell sok digitális polgári kör” 

– jelölte ki a kormánypárt egyik részfeladatát a miniszterelnök. 

Majd azt is leszögezte, hogy mivel „a globalisták, a baloldaliak, a háborúpártiak már mind ott garázdálkodnak a digitális térben”, a kormányoldalnak „digitális honfoglalásra” van szüksége. „Létre kell hoznunk az immunrendszert, a mi morális forráskódunkat, a mi nemzeti algoritmusunkat” – hangzott el Tusnádfürdőn.

Július végén az is kiderült, hogy a miniszterelnök együttműködésre lépett a civil szféra kiemelkedő képviselőivel, és közösen megalapították Magyarország első Digitális Polgári Körét (DPK), melynek tagjai:

- Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke

- Miklósa Erika, opera-énekesnő

- Nagy Elek, üzletember

- Partos Bence, pszichológus

- Baji Balázs, gátfutó

- Nagy János, államtitkár

- Lánczi András, filozófus

- Dopeman, rapper

- Jakab Roland, HUN-REN vezérigazgató

- Máthé Zsuzsanna, újságíró

- Bán Mór, író

- Schmidt Mária, történész

- Rákay Philip, producer

- Balatoni Katalin, neveléstudományi kutató

- Kavecsánszki Ádám, PMA elnök-igazgató.

A kezdeményezéshez augusztus 10-ig már több mint 56 ezren csatlakoztak, és már több mint 1200 éDPK alapítására irányuló kérelem érkezett be – derült ki Orbán Viktor digitális polgári köröknek címzett első körleveléből.

Időközben pedig ismertté vált a már működő DPK-k listája, valamint azok vezetőinek névsora is. 

  • Szuverenitásvédelmi – Szánthó Miklós 
  • Gazdálkodj okosan – Palóc André
  • Üzleti – Nagy Elek 
  • Sportolók – Baji Balázs 
  • Háborúellenes – Kiss Rajmund 
  • Drogellenes – Horváth László 
  • Migrációellenes – Dezső Tamás 
  • Gyermekvédelmi – Király Nóra 
  • Külhoni magyarok – Zsigmond Barna Pál 
  • Roma – Sztojka Attila 
  • Vidéki – Gyopáros Alpár 
  • Egészséges nemzetért – Takács Péter 
  • Nevelési-oktatási – Balatoni Katalin 
  • Női – Marsi Anikó 
  • Zebra – Kocsis Máté 
  • Bántalmazott nők – Vitályos Eszter 
  • Fradi – Kubatov Gábor 
  • Tudomány és AI – Jakab Roland 
  • Budapesti – Szentkirályi Alexandra 
  • Büszkeség – Schmidt Mária 
  • Jó arcok – Dopeman 
  • Beszélgető – Skrabski Fruzsina 
  • Nemzetek Európája – Bóka János 
  • Családokért – Gyurkó Kata 
  • Keresztény – Máthé Zsuzsa 

Ezek közül most bemutatunk néhányat. 

Nők a bántalmazás ellen DPK

Vitályos Eszter kormányszóvivő Nők a bántalmazás ellen néven alapított Digitális Polgári Kört a Fidesz országgyűlési képviselőjével, Király Nórával.

Beköszönő videójukban azt mondták, 

ez egy olyan közösség lesz, ami kiáll mindenkiért, 

akit bántottak, aki félt, aki hallgatott, aki nem merte elmondani, aki elmondta, de nem hitték el, aki túlélte, és aki még benne van”

A politikusok azt ígérték, teret adnak azoknak, akiket elhallgattatnak, valamint történeteket osztanak meg, hogy „többé senki ne érezze úgy, hogy egyedül van”

Zebra DPK

Már most az egyik legismertebb DPK a Kocsis Máté frakcióvezető által alapított Zebra DPK, mely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy fellép az álhírek ellen. 

Kocsis korábban azt írta a Facebook-oldalán, hogy 

a Zebra lelegeli az álhíreket, kineveti az ellenfelek legképtelenebb vádjait, tojik a gyűlölködőkre, és bokán rúgja a hivatásos hergelőket!” 

Ebbe a csoportba is ismert közéleti személyiségek léptek be, többek között

Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Nagy Feró, Németh Balázs, Oberfrank Pál, Szijjártó Péter, Vincze Ottó, L. Simon László, Nacsa Olivér, Bárdosi Sándor, Gazsó L. Ferenc, Kálomista Gábor, Selmeczi Gabriella, Szebeni István, Tóth Gabi, Fábián László, valamint munkatársunk, Lentulai Krisztián.

Mivel már elérték a bűvös 10 ezres határt, ezért ígéretükhöz híven még aktívabban munkához látnak, és sorra leplezik majd le az ellenzéki álhíreket, és veszik el az élét a hergeléseknek.

Jó arcok DPK

A Dopeman vezette digitális polgári kör is meghirdette már programját. A rapper úgy fogalmazott, 

ő és a többi jó arc segíteni szeretne az elesetteken, fogyatékos, hátrányos helyzetű embereken.

Fradi DPK

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke és a Fidesz alelnöke Facebook-oldalán augusztus 11-én, hétfőn hivatalosan is bejelentette a Fradi Digitális Polgári Kör elindítását. A kezdeményezés célja, hogy a klubot nem csupán sportegyesületként, hanem közös történetként, szenvedélyként és összetartó közösségként kezelje, és platformot teremtsen a sport társadalmi szerepéről folytatott konstruktív párbeszéd számára. 

Mint kiderült, a DPK alapító tagjai között számos elismert sportoló, közéleti személyiség és művész kapott helyet, akik szakmai tapasztalatukkal és közösségi elkötelezettségükkel támogatják a kezdeményezést. 

Szuverenitásvédelmi DPK

Szánthó Miklós, a Szuverenitásvédelmi DPK vezetője azt írta a Facebook-oldalára, azért hozták létre a Szuverenitásvédelmi DPK-t, hogy a hazájukat szerető magyarok erejét összefogva segítsék a globalisták elleni küzdelmet. 

Beszélgető DPK

A Beszélgető DPK-t vezető Skrabski Fruzsina pedig közölte, ez az építkezésről szól majd, megtárgyalnak fontos elvi-gyakorlati témákat és amire jutnak, arról posztolnak.

A dokumentumfilmes közösségi oldalán nemrég arról írt, hogy az elmúlt napokban megkeresett több közéleti szereplőt szélsőjobbtól-középen át - szélsőbalig, hogy lépjenek be a Beszélgetős Digitális Polgári Körbe.

A többség nem lépett be, viszont nagyon érdekes élmények voltak a levélváltások.

„Egyrészt mindenki nagyon kedvesen reagált és megtisztelőnek tartották, hogy meghívtam őket. Lehet érdemes lenne egy olyan civil fórumot összehozni, kampánytól függetlenül, ahol beszélgetünk egymással” – fogalmazott Skrabski Fruzsina.

Egészséges nemzetért DPK

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár Facebook-oldalán számolt be arról, hogy kiváló szakemberekkel létrehozták az Egészséges nemzetért digitális polgári kört.

Mint fogalmazott, 

csakis az egészséges nemzet lehet hosszú távon sikeres és versenyképes”.

„Egészségünk kérdése nem lehet pusztán »betegségügy«, nem korlátozódhat a kórházak világára. Ezért nem kizárólag egészségügyi szakembereket várunk sorainkba, hanem mindazokat, akik szerint az egészség érték, amire vigyáznunk kell” – olvasható az államtitkár bejegyzésében.

„Misszió” keresztény DPK

Ugyancsak a napokban indult el a Máthé Zsuzsa újságíró által alapított „Misszió” keresztény digitális polgári kör is, melynek mottója „Örökségből küldetés”.

Országos találkozóra készülnek

Ugyancsak Orbán Viktor körleveléből derült ki, hogy szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót, más néven „a digitális honfoglalás Kör-gyűlését”. Ezen minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér – írta kedvcsinálóként a miniszterelnök.

A kezdeményezéshez továbbra is lehet csatlakozni a dpkor.hu oldalon.

Nyitókép: Mandiner-grafika

Grogu
2025. augusztus 13. 16:10
Hallod elefánt hogy dübörgünk? Pár ezer yt néző, fb-n több röhögés, mint digi harcos, többit nem ismerik, itt meg 19 hsz...;) Hát ez aztán dübörög!;)
you-brought-2-too-many
•••
2025. augusztus 13. 15:39 Szerkesztve
"vargazsoltmail 2025. augusztus 13. 14:14 Christina Shine ukrán születésű magyarosított kurva, aki jelenleg a pedofil Dopeman riheronygya." Bárki is ez a hölgy, nem tudok arról h kormánytag lenne, vagy bármilyen magas funkciót töltene be a kormánypártok bármelyikében. De most hogy mondod van egy Tiszaros aktivista, aki komoly pornós múlttal rendelkezik s aki nem restellne kormányzati pozíciót betölteni egy esetleges rezsim váltás esetén. Más szóval lukra futottál, kishaver😀😋
Burg_kastL71-C
•••
2025. augusztus 13. 15:15 Szerkesztve
Az eleddig néhol búvó patakokként lévő közösségek egy varázsütésre erős közösségekké és minden túlzás nélkül, tavaszra hömpölygő folyókká válnak majd. Égető szükség volt erre a megújulásra, amiben - és nincs ezzel semmi baj - tengerentúli tehetséges választási guru munkáját, eligazítását vélem felfedezni. Jó az irány, csak így tovább. Ezt onnan tudni, hogy itt a kommentfalon is elképesztő halálhörgés, siralom olvasható a szamuely vitézek szájából.
Jóbarát
2025. augusztus 13. 14:30
Valaki világosítsa meg az elmémet, mert nekem nem teljesen tiszta a DPK-k működése. Ahhoz, hogy értesüljek a különböző DPK-s tartalmakról be kell lépnem az összes csoportba? Ha nem kell mindenhova belépni, akkor hogyan értesülök a DPK-s csoportok posztjairól?
