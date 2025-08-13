Dübörög a digitális honfoglalás – itt van minden, amit a DPK-ról tudni kell

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn hirdette meg a digitális polgári köröket. A kormányfő kiemelte: a szervezetek megalakításának van jelentősége a választás szempontjából, de jóval túlmutat rajta. „Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól” – fogalmazott.

Orbán Viktor ugyancsak a szabadegyetemen mondott beszédében felidézte, hogy a „tiszás digitális agresszió” ellen korábban már életre hívták a Harcosok Klubját, de nem mindenkinek való a harc. Akiknek elegük van a konfliktusokból, akik nem akarnak részt venni direkt politikai csatákban, azoknak kialakítanak teret, ahol részt tudnak venni az országépítésben.

Kell egy tér, egy támasz, kell a politikai és közösségi védelem, kell sok digitális polgári kör”

– jelölte ki a kormánypárt egyik részfeladatát a miniszterelnök.

Majd azt is leszögezte, hogy mivel „a globalisták, a baloldaliak, a háborúpártiak már mind ott garázdálkodnak a digitális térben”, a kormányoldalnak „digitális honfoglalásra” van szüksége. „Létre kell hoznunk az immunrendszert, a mi morális forráskódunkat, a mi nemzeti algoritmusunkat” – hangzott el Tusnádfürdőn.

Július végén az is kiderült, hogy a miniszterelnök együttműködésre lépett a civil szféra kiemelkedő képviselőivel, és közösen megalapították Magyarország első Digitális Polgári Körét (DPK), melynek tagjai:

- Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke

- Miklósa Erika, opera-énekesnő

- Nagy Elek, üzletember

- Partos Bence, pszichológus

- Baji Balázs, gátfutó

- Nagy János, államtitkár

- Lánczi András, filozófus

- Dopeman, rapper

- Jakab Roland, HUN-REN vezérigazgató

- Máthé Zsuzsanna, újságíró

- Bán Mór, író

- Schmidt Mária, történész

- Rákay Philip, producer

- Balatoni Katalin, neveléstudományi kutató

- Kavecsánszki Ádám, PMA elnök-igazgató.